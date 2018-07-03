27 kişi hakkında ByLock'tan gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock kullandığı belirlenen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock kullandığı belirlenen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock kullandığı belirlenen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock kullandığı belirlenen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
AA