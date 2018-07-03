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27 kişi hakkında ByLock'tan gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock kullandığı belirlenen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

27 kişi hakkında ByLock'tan gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock kullandığı belirlenen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

03 Temmuz 2018 Salı 10:26
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27 kişi hakkında ByLock'tan gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock kullandığı belirlenen 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖBylock
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