2692 kişinin memuriyeti sona erdi

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 670 sayılı kanun hükmünde kararnameyle, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) aidiyeti, iltisakı veya örgütle irtibatı olan 196 personel kamu görevinden, 112 personel Türk Silahlı Kuvvetleri'nden, 24 personel Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından, 2 bin 360 personel de Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından çıkarıldı, bu kişilerin memuriyetleri sona erdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 670 sayılı KHK'da, 2010 Kamu Personeli Seçme Sınavına ilişkin, "10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde uygulanan KPSS'de genel yetenek ve genel kültür test sonuçlarına göre veya bu sonuçlar da esas alınmak suretiyle atanan personelin atama işlemlerinin geçerliliği devam eder. Ancak, bu sınav sorularını ve/veya cevaplarını hukuka aykırı şekilde sınav öncesinde yada sınav sırasında elde ettiği tespit edilen kişilerin atamaları iptal edilir." ifadesi yer aldı.