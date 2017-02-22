'26 Şubat'a kadar seçmen bilgilerinizi kontrol edin'

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin istikbaline yön verecek önemli bir tarihsel sürecin arefesinde olunduğunu belirterek, 16 Nisan'daki halk oylamasının milletin desteğiyle kabul edildiğinde, güçlü bir Türkiye'nin inşasının çok daha kolay hale geleceğini vurguladı.

Halk oylamasında, oy kullanacak vatandaşların, 26 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar, seçmen sorgulama ve kontrollerini, askıda bulunan seçmen listeleri ile "www.ysk.gov.tr" adresinden, değişiklik veya düzeltmeleri ise nüfus müdürlüklerinde yaptırmalarını öneren Sorgun şunları kaydetti:

"Nüfus müdürlüklerince tescil edilen adres beyan formlarının bir örneğinin ise ilçe seçim kurullarına belirtilen tarihe kadar teslim edilmesi, referandum sürecinin seçmenlerimizi çok yakından ilgilendiren bir aşamasını teşkil etmektedir. Yurt dışında oy kullanacak vatandaşlarımız ise aynı işlemleri konsolosluklar üzerinden yapacaklardır.

Güvenli ve huzurlu bir ülke, kalıcı siyasi istikrar, hızlı ve etkili icraat yapabilme fırsatı, güçlü meclis, güçlü temsil, güçlü yürütme ve nihayet hep birlikte güçlü Türkiye için, yurt içi ve yurt dışındaki bütün seçmenlerimizi, teşkilat mensuplarımızı ve üyelerimizi, 26 Şubat Pazar gününe kadar seçmen bilgilerini kontrol etmeye ve 16 Nisan Pazar günü ise 'güçlü bir evet'e davet ediyor, referandumun ülkemiz adına güzelliklere vesile olması dileğiyle, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımızla selamlıyoruz."