25 ildeki 72 maden lisansı iptal edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce, Türkiye çapındaki 72 maden lisansı iptal edildi.

Genel Müdürlüğün ruhsat iptali ve idari para cezası uygulanmasına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 25 ildeki bazı şirket ve özel kişilere ait 72 maden lisansı, ruhsat bedelinin yatırılmaması, işletme projesinin ruhsat sahibi tarafından Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilmemesi gibi nedenlerle iptal edildi.

Öte yandan Maden İşleri Genel Müdürlüğünce, 453 farklı maden ruhsatıyla ilgili başlattığı hukuki işlemler sonucunda, söz konusu ruhsat sahiplerine 21 bin 116 lira ile 75 bin 294 lira arasında para cezası uygulandı.

Ruhsat iptalleri ve para cezalarına ilişkin kararlar, beyan edilen adreslerde ruhsat sahiplerine ulaşılamaması nedeniyle ilanen tebliğ edildi.