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25 bin liralık kurbanlık boğa alıcısını bekliyor

Konya'da 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki "Barış" adlı boğa, 25 bin liradan satışa sunuldu.

25 bin liralık kurbanlık boğa alıcısını bekliyor

Konya'da 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki "Barış" adlı boğa, 25 bin liradan satışa sunuldu.

14 Ağustos 2018 Salı 16:04
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25 bin liralık kurbanlık boğa alıcısını bekliyor

Konya'da 1 ton 300 kilogram ağırlığındaki "Barış" adlı boğa, Kurban Bayramı dolayısıyla 25 bin liradan alıcısını bekliyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla kurban pazarları ve besi çiftliklerindeki hareketlilik arttı.

Konya'nın merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi'ndeki bir çiftlikte yetiştirilen ve bayram dolayısıyla satışa çıkartılan "Barış" adlı boğa, 1 ton 300 kilogram ağırlığında.

Hayvanın sahibi Şaban Teke, gazetecilere yaptığı açıklamada, 25 bin liradan satışa sunulan boğanın 3 yaşında simental cinsi olduğunu söyledi.

Teke, "Barış'ın canlı ağırlığı net bin 296 kilogram. Bir yaşındayken almıştık. 2 yıldır besliyoruz. Kurbanlık almak için çiftliğimize gelenlerin en çok ilgi gösterdiği kurbanlıkların başında geliyor. Alıcısına şimdiden hayırlı olmasını dilerim." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kurban BayramıKonya
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