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'25 Aralık darbeye teşebbüs' sanıkları Silivri'de yargılanacak

FETÖ/PDY'nin takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında 69 sanığın yargılandığı davanın bundan sonraki duruşmaları, Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesindeki salonda yapılacak.

'25 Aralık darbeye teşebbüs' sanıkları Silivri'de yargılanacak

FETÖ/PDY'nin takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında 69 sanığın yargılandığı davanın bundan sonraki duruşmaları, Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesindeki salonda yapılacak.

28 Nisan 2017 Cuma 14:09
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'25 Aralık darbeye teşebbüs' sanıkları Silivri'de yargılanacak

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptığı ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettiği iddiasıyla firari sanık Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 69 sanığın yargılanmasına Silivri'de devam edilecek.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan duruşmaya, 7 tutuklu sanık ve başka suçtan tutuklu 5 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Duruşmada 7 tutuksuz sanık savunmasını yaptıktan sonra tutuklu sanıklar ile avukatların talepleri alındı.

Talepleri karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar eski emniyet müdürü Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, İbrahim Şener, Arif İbiş, Mustafa Demirhan, Mehmet Habib Kunt ve Mehmet Fatih Yiğit'in mevcut delil durumu, tutanaklar, kaçma şüphesi, müşteki sayısı ve eylemlerin yoğunluğu, üzerilerine atılı suçlar için öngörülen cezanın üst sınırı, adli kontrol hükümleri ile yeterli etkili hukuksal denetim sağlanamayacak oluşunu dikkate alarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, sanık sayısı ve avukat sayısı göz önüne alındığında adliyedeki duruşma salonlarının yetersiz olduğunu belirterek, duruşmaların Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinden bulunan salonda yapılmasına hükmetti. 

İş adamlarının davaya katılma talepleri

Heyet, iş adamları Nihat Özdemir, Sezai Bacaksız, Hayrettin Özaltın ve İbrahim Erdoğan Gözel'in suçtan zarar görme ihtimali nedeniyle davaya katılma talebini kabul ederek, duruşmaların 10 ve 11 Temmuz'da yapılmasına oy birliğiyle karar verdi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖSilivri Açık Ceza Infaz KurumuSilivri25 Aralık Darbeye Teşebbüs
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