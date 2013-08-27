24 ürün hakkında toplatma kararı

ANKARA
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, haklarında piyasaya arz yasağı, toplatma ve bertaraf kararı verilen ürünler arasında, oda ısıtıcıları, kaynak makineleri, yangın söndürme cihazları, gaz ve doğalgaz dedektörleri bulunuyor.
Duyuruda ayrıca, güvensizlik nedeni ile alınan toplatma kararlarının, mevzuat ile belirlenen süreçlerin tamamlanmasına müteakip duyurulmasına devam edileceği ve toplatmaya konu ürünlerden ellerinde bulunanların, ürünün üreticisine başvurması gerektiği ifade edildi.
Toplatma kararı verilen ürünler şöyle:
|ÜRETİCİNİN UNVANI
|MARKA/MODEL
|Enersistem Mühendislik Danışmanlık Ltd.Şti (İthalatçı)
|Gasgo marka 700 R model gaz dedektörü
|Entronom Elektronik Bilgisayar İnş. Teks.Eğit. Turz.San.Tic.Ltd.Şti
|Entronom marka XS-21 N model dağalgaz dedektörü
|Entronom Elektronik Bilgisayar İnş. Teks.Eğit. Turz.San.Tic.Ltd.Şti
|Entronom marka EGD-06N model gaz alarm dedektörü
|Entronom Elektronik Bilgisayar İnş. Teks.Eğit. Turz.San.Tic.Ltd.Şti
|Entronom marka EGD-06NP model gaz alarm dedektörü
|Entronom Elektronik Bilgisayar İnş. Teks.Eğit. Turz.San.Tic.Ltd.Şti
|Entronom marka CO 2588 model karbonmonoksit dedektörü
|Netelsan Elektrik Elektronik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
|Netelsan marka Senco model gaz dedektörü
|Yıldızer Ticaret-Dilek Yıldız
|Victoria marka C-ER-06N model doğalgaz dedektörü
|Yıldızer Ticaret-Dilek Yıldız
|Victoria marka EN-CO-06 model karbonmonoksit dedektörü
|Gül-Zan Hırdavat İthalat İhracat Dahili Ticaret ve Pazarlama, Abdullah Ziyanek Firması
|PEKSAN marka Elektrikli Hizar, 450 mm M1L-KW02-450 model elektrikli zincir testere
|Özcan Aydınlatma San. ve Tic. Ltd. Şti.
|ÖZCAN marka Sofya 28cm tavan armatürü
|TARMAN Dış Ticaret A.Ş
|BLUE HOUSE marka, 2000W, BH921IH model ınfrared (ışımalı) oda ısıtıcısı
|Saraç Elektrik San. ve Tic. Ltd.Şti.
|RUBİ marka 16A, 250V, 5m kablolu üçlü yan topraklama kontaklı priz
|Asan DTM Pazarlama Turizm Taahhüt Gıda Balık Tekstil Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
|RAKS marka RK-2500 LILY model 230V AC, 2400W infrared (ışımalı) oda ısıtıcısı
|Simtel Uluslararası Pazarlama A. Ş.
|SİMTEL marka 1500W, 230V, 50Hz ultra model infrared (ışımalı) oda ısıtıcısı
|Homba Elektromekanik San. ve Tic. Ltd. Şti.
|SUN STAR marka HMB-103 model 1500W infrared (ışımalı) oda ısıtıcısı
|BELLA Kimya Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
|BELLA marka 1 Kg ABC KKT içeren yangın söndürme cihazı
|Asal Dem. Pro. Alm. İnş. Dek. İth. İhr. San. Tic. Ltd.Şti.
|Hero marka 1600 MDİ model inverter tipi kaynak makinası
|Nurkay Makina Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.
|Kilmak marka Fantom 165 model inverter tipi kaynak makinası
|Güvenir Elektrik İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.
|İnter Power marka MMA-160 model inverter tipi kaynak makinası
|Deima Elektromekanik Ürünler İnşaat Spor Malzemeleri İmalat San. ve Tic. A. Ş.
|Sinbo marka SFH 3325 model 230V, 50-60Hz, 2500W, I sınıfı infrared (ışımalı) oda ısıtıcısı
|Şairoğlu Elektronik San. ve Tic. Ltd. Şti.
|Net Flash marka AL 18 model 220-230V, 50Hz, 1800W, IPX1, I sınıfı infrared (ışımalı) oda ısıtıcısı
|Fire Help Office Yangın Güv. Sist.
|Fire Help Office marka 6 Kg ABC KKT içeren yangın söndürme cihazı
|Reis Makine Tic. ve San. A.Ş.
|Welder marka TM-2000 model 220 W ACE, 50-60 Hz ark kaynak makinesi
|Gaz Alet ve Cihazları Tic. San.Ltd.Şti.
|HYTRONİC marka ARC 200 model İnverter Kaynak Makinası
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Son Güncelleme: 27.08.2013 11:10