24 ürün hakkında toplatma kararı

ANKARA





Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, haklarında piyasaya arz yasağı, toplatma ve bertaraf kararı verilen ürünler arasında, oda ısıtıcıları, kaynak makineleri, yangın söndürme cihazları, gaz ve doğalgaz dedektörleri bulunuyor.

Duyuruda ayrıca, güvensizlik nedeni ile alınan toplatma kararlarının, mevzuat ile belirlenen süreçlerin tamamlanmasına müteakip duyurulmasına devam edileceği ve toplatmaya konu ürünlerden ellerinde bulunanların, ürünün üreticisine başvurması gerektiği ifade edildi.

Toplatma kararı verilen ürünler şöyle: