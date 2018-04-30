23 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 23 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
AA
İçişleri Bakanlığından, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 23 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 23 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 23 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
AA