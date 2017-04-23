23 Nisan coşkuyla kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü, tüm yurtta ve yurt dışı temsilciliklerde etkinliklerle kutlanıyor.

Kutlamalar kapsamında, Anıtkabir'de düzenlenen törene öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla katıldılar.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz başkanlığındaki heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Törene, Bakan Yılmaz ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Yılmaz ve beraberindekiler, yağmur altında Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Yılmaz'ın, çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayan Yılmaz, daha sonra öğrencilerle Anıtkabir merdivenlerinde fotoğraf çektirdi.

Kutlamalar çerçevesinde düzenlenen törende TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın da meclisteki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.