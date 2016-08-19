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2,2 milyon kişi denetimli serbestlikten yararlandı

Türkiye'de yürürlüğe girdiği 2005 yılından bu yana 2 milyon 200 bin kişi denetimli serbestlikten yararlandı.

2,2 milyon kişi denetimli serbestlikten yararlandı

Türkiye'de yürürlüğe girdiği 2005 yılından bu yana 2 milyon 200 bin kişi denetimli serbestlikten yararlandı.

19 Ağustos 2016 Cuma 10:50
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2,2 milyon kişi denetimli serbestlikten yararlandı

  Adalet Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, 2005 yılında uygulamaya konulan denetimli serbestlikten bugüne kadar 2 milyon 200 bin kişi yararlandı.

Cezaevine girdikten sonra denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilen kişi sayısı ise 303 bin oldu.

Denetimli serbestlik kapsamına dahil edilen ve çeşitli yükümlülükleri yerine getirip cezalarını tamamlayan hükümlülerin suç işleme oranlarının ise binde 8 olduğu tespit edildi.

Hükümlüler, denetimli serbestlik kapsamında her gün karakola giderek imza atma, kamu yararına çalışma, eğitim programlarına ve sosyal programlara katılma zorunluluğu gibi değişik yaptırımlara tabi tutuluyor.

Verilen mahkeme kararının türüne göre, kişi, hakkındaki denetimli serbestlik kararına uymadığı takdirde ise hapis cezası kısmen veya tamamen infaz ediliyor. Denetim süresi yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılıyor.

Kamuda yararlı işte çalıştırma

Türk Ceza Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un ilgili maddelerine göre mahkemece hakkında hapis cezası verilen kişi, cezasının tamamını veya bir kısmını, ceza infaz kurumunda değil bunun yerine denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle toplum içinde ücretsiz olarak kamuya faydalı işlerde çalışarak çekebiliyor. Söz konusu hükümlüler, belediyelerin temizlik işlerinde, çevre düzenlemelerinde, okullarda veya çeşitli kamu kurumlarında çalıştırılarak cezaları infaz ediliyor.

Yeni tahliye olanlar neler yapacak?

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak bir yıl erken tahliye edilebilmesine yönelik düzenleme getirildi. Bu kapsamda cezaevinden çıkanların, 3 gün içinde Denetimli Serbestlik Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekiyor.

Yeni düzenleme ile tahliye olanlar için Denetimli Serbestlik Müdürlüklerince, hangi denetimli serbestlik yaptırımının uygulanacağına karar verilecek.

Denetimli serbestlik nedir?

Denetimli serbestlik, "mahkemece belirtilen koşullar ve süre içinde, denetim ve denetleme planı doğrultusunda şüpheli, sanık veya hükümlünün toplumla bütünleşmesi açısından ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı toplum temelli bir uygulamayı" ifade ediyor. Denetimli serbestlikle, hükümlülerin suç işlemesine neden olan davranışlarının düzeltilerek, tekrar suç işlemelerinin önlenmesi, ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin takip edilmesi, madde bağımlılarının rehabilitasyonu, mağdurların uğradıkları zararın giderilmesi ve bu yolla toplumun korunması amaçlanıyor.

AA

Son Güncelleme: 19.08.2016 10:51
Anahtar Kelimeler:
Adalet BakanlığıDenetimli SerbestlikTürk Ceza Kanunu
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