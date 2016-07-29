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21 gazeteci adliyeye sevk edildi

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan aralarında Nazlı Ilıcak, Hanım Büşra Erdal, Bülent Mumay ve Arda Akın'ın bulunduğu 21 gazeteci adliyeye sevk edildi.

21 gazeteci adliyeye sevk edildi

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan aralarında Nazlı Ilıcak, Hanım Büşra Erdal, Bülent Mumay ve Arda Akın'ın bulunduğu 21 gazeteci adliyeye sevk edildi.

29 Temmuz 2016 Cuma 10:58
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21 gazeteci adliyeye sevk edildi

 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Nazlı Ilıcak, Seyit Kılıç, Yakup Sağlam, Bayram Kaya, Cihan Acar, Bünyamin Köseli, Emre Soncan, Mustafa Erkan Acar, Cemal Azmi Kalyoncu, Abdullah Kılıç, Habip Güler, Mehmet Gündem, Cuma Ulus, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Bülent Mumay, Haşim Söylemez, Ali Akkuş, Yakup Çetin, Arda Akın ve Ufuk Şanlı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltında bulunan 21 gazeteci, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğünden Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında aranan ve yurt dışında bulunan gazeteciler Metin Yıkar'ın adresinde 2 banknot "B" ve "L" serisi 1 dolar, Bülent Ceyhan'ın adresinde "C" serisi 1 dolar ve Abdullah Abdülkadiroğlu'nun adresinde "K" seri 1 dolar ele geçirildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 21 gazeteciyi arama çalışmaları sürüyor.

Ayrıca gözaltına alınan Nazlı Ilıcak'ın, sekreteri takip edilerek yakalandığı belirtildi.

AA

Son Güncelleme: 29.07.2016 10:59
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52/1Afyonlu 2016-07-29 15:00:15

bir kaç tanede ts lulardan yakalayın onlarda 3 tem.2011 de onlarla?""kumpas kurmadilar?mi???""yakalayin vatani uefa nasilyalan kafelerle faks çekilir yakalayıp sorgulayacak baba yeyit sav. yokmu?""3 tem?=17 arl.?=25 arl.kumpasçilari yakalayin s.şener nasil apartopar çikaranlari yakalayin?""17=25 arl.yazanlar 3.tem.gülen kumpasi neden yazmıyor?=tv lerde konuşmuyorsunuz?tek tük konuşan var?nerde adalet?

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