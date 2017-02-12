Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
87473
ALTIN
146.799
DOLAR
3.6888
STERLIN
4.6149
EURO
3.9268
Türkiye jet hızıyla ihracat yaptı
SON DAKİKA
Türkiye jet hızıyla ihracat yaptı
Eyfel Kulesi çevresine duvar
SON DAKİKA
Eyfel Kulesi çevresine duvar
Suriyeli çocuklara judo eğitimi
SON DAKİKA
Suriyeli çocuklara judo eğitimi
Ailece robot üretiyorlar
SON DAKİKA
Ailece robot üretiyorlar
Yeni müfredat taslağı için 165 bin 326 görüş geldi
SON DAKİKA
Yeni müfredat taslağı için 165...

207 DEAŞ hedefi vuruldu

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 173. gün: 207 DEAŞ hedefi vuruldu

207 DEAŞ hedefi vuruldu

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 173. gün: 207 DEAŞ hedefi vuruldu

12 Şubat 2017 Pazar 12:15
4 Okunma
207 DEAŞ hedefi vuruldu

Fırat Kalkanı Harekatının 173' üncü gününde, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ateş destek vasıtalarıyla terör örgütü DEAŞ'a ait 207 hedef karadan ve havadan vuruldu, 42 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor. 

Harekatın 173' üncü gününde Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ateş destek vasıtalarıyla terör örgütü DEAŞ'a ait 174 hedef vuruldu.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçaklarınca yapılan hava harekatında 33 hedef imha edildi.

Topçu atışları, hava harekatı ve çatışmalarda DEAŞ üyesi 42 terörist etkisiz hale getirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DeaşDeaş Hedefi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'a destek için yola çıkan Özavcı, Gaziantep'te
Erdoğan'a destek için yola çıkan Özavcı, Gaziantep'te
'Yasin Börü davasına Demirtaş'ta dahil edilsin'
'Yasin Börü davasına Demirtaş'ta dahil edilsin'
Özgecan Aslan mezarı başında anıldı
Özgecan Aslan mezarı başında anıldı
Gürbulak'ta 153,5 kilogram eroin ele geçirildi
Gürbulak'ta 153,5 kilogram eroin ele geçirildi
FETÖ davalarının görüleceği duruşma salonu inşaatı tamamlandı
FETÖ davalarının görüleceği duruşma salonu inşaatı tamamlandı
Fırat Kalkanı şehitleri toprağa verildi
Fırat Kalkanı şehitleri toprağa verildi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ