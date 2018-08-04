Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi öncesinde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün partimizin Genel Merkez Kadın Kollarının olağan kongresini yapıyoruz. Ayın 18'inde de inşallah bu defa Genel Merkezin olağan kongresini yapacağız. Bu kongrelerle inşallah 2019 yerel seçimlerine hazırlık startını veriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Başkanlık sistemiyle beraber artık Türkiye çıta yükseltti. Bundan sonraki süreci yine sizinle beraber yapacağız. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız."