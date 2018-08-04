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"2019 yerel seçimlerine hazırlık startını veriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün partimizin Genel Merkez Kadın Kollarının olağan kongresini yapıyoruz. Ayın 18'inde de inşallah bu defa Genel Merkezin olağan kongresini yapacağız. İnşallah 2019 yerel seçimlerine hazırlık startını veriyoruz." dedi.

"2019 yerel seçimlerine hazırlık startını veriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün partimizin Genel Merkez Kadın Kollarının olağan kongresini yapıyoruz. Ayın 18'inde de inşallah bu defa Genel Merkezin olağan kongresini yapacağız. İnşallah 2019 yerel seçimlerine hazırlık startını veriyoruz." dedi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:40
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"2019 yerel seçimlerine hazırlık startını veriyoruz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi öncesinde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün partimizin Genel Merkez Kadın Kollarının olağan kongresini yapıyoruz. Ayın 18'inde de inşallah bu defa Genel Merkezin olağan kongresini yapacağız. Bu kongrelerle inşallah 2019 yerel seçimlerine hazırlık startını veriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Başkanlık sistemiyle beraber artık Türkiye çıta yükseltti. Bundan sonraki süreci yine sizinle beraber yapacağız. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız."

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAK Parti Kadın Kolları 5. Olağan KongresiAK Parti2019 Yerel Seçimleri
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