Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, DSİ 10. Bölge Müdürlüğünde düzenlenen Diyarbakır Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın genç ve dinamik nüfus açısından Türkiye'nin dokuzuncu kenti olduğunu söyledi.

2017 yılının on ayında ilin 168 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğine işaret eden Güzeloğlu, 2017 yılının tamamındaki ihracat miktarının yaklaşık 180 milyon dolar olmasını beklediklerini kaydetti.

833 şirket kuruldu

Güzeloğlu, yılın 9 ayında 142 yatırım teşvik belgesi alındığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu belgelere sahip yatırım toplam tutarımız 862 milyon lira, istihdam ise 6 bin 196 kişi olmuştur. Yılın ilk 9 ayında alınan yatırım teşvik belgeleri ve taahhüt edilen sabit yatırım tutarı bakımından tüm tarihlerin en yüksek rakamı gerçekleşmiştir. Kalan sürede ve 2017 yılı toplamı açısından bu rakamların daha da yükseleceği açıktır."

Geçen yıl yeni kurulan şirket sayısının 679, bu yılın 11 ayında kurulan şirket sayısının da 833 olduğunu belirten Güzeloğlu, bunun ekonomik canlanmanın göstergesi olduğunu vurguladı.

3 ürün tescillendi

Güzeloğlu, ilin ekonomik değerlerinin, üretime dönük ürünlerinin coğrafi olarak tescillenmesi süreci ve buna bağlı olarak işaret tescilinin sağlanmasında özel çaba sergilendiğini kaydederek, "Şu ana kadar Diyarbakır karpuzu, Diyarbakır örgü peyniri ve son olarak da Diyarbakır burma kadayıfımızın coğrafi tescillerini aldık." diye konuştu.

"2018, Diyarbakır'da istihdamın zirve yılı olacak ve gerideki tüm zamanların en yüksek istihdam odaklı iyileşme ve gerçekleşmesini elde edecektir." diyen Güzeloğlu, kentin ekonomik, toplumsal ve sosyal kalkınmasının taşıyıcı ve en önemli projelerinden birisinin Silvan Barajı Projesi olduğunu söyledi.

Silvan Projesi'nin 8 barajı kapsadığını, bunlardan 4'ünün yapımının tamamlandığını anlatan Güzeloğlu, proje tamamlandığında 235 bin hektar arazinin suya kavuşacağını belirtti.

Vali Güzeloğlu, "Silvan Projesi ile Diyarbakır’daki tarım arazilerinin yüzde 60'a yakını suya kavuşacak, projenin bütünü 300 bin kişiye istihdam sağlayacak." şeklinde konuştu.

"İstihdamın 20 bin kişiye ulaşmasını bekliyoruz"

720 hektar alanda yatırımcılara hizmet veren Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde 7 bine yakın kişinin istihdam edildiği bilgisini paylaşan Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"Yatırımcılarımızın taleplerine cevap vermek için 198 hektarlık bir genişleme alanı çalışması sonuçlanmak üzere. Bu alanın tahsis edilmesiyle, 2018 yılında zaten hazır olan reel girişimcilerin yatırımlarını gerçekleştirmesiyle, bu istihdamın 20 bin kişiye ulaşmasını bekliyoruz. Şu anda alınan ön talepler bu beklentinin reel olduğunu ortaya koymaktadır."

Tekstilkent Projesi'ne başvuru başladı

Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesi'ne de değinen Güzeloğlu, kentin pamuk üretiminde dördüncü sırada yer aldığını belirtti.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, tüzel kişilik kazanan Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin 129 hektar alanda kurulacağını dile getirerek, "Faaliyete geçmesiyle bünyesindeki hazır giyim, konfeksiyon işletmelerinde en az 7 bin 500 kişi istihdam edilecek. Bugün itibarıyla Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yani Tekstilkent Projesi'nde parsel tahsis başvurularını da almaya başladığımızı ilan etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Yatırımcılara enerji desteği verilecek

Güzeloğlu, Karacadağ Kalkınma Ajansının 2018 yılında 30 milyon lira hibe sunacağını belirtti.

Dün yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Cazibe Merkezi Programları'nda yeni düzenlenmeler gerçekleştirildiğini, özel sektöre ait imalat sanayi yatırımları çağrı merkezi ve veri merkezi yatırımlarına da destek sağlanacağını anlatan Güzeloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu noktada en temel desteklerden biri de yatırımcılarımıza enerji desteği verilecek olması olarak ilan edildi. Amacımız, çabamız ve çalışmamız, Diyarbakır'ı 2023 Türkiye hedeflerinde bölgesinde ve uluslararası ölçekte bir üretim, tarım ve lojistik merkezi konumuna getirmektir. Bugünümüzü dünden, geleceğimizi bugünden daha iyi olarak gerçekleştirmektir."