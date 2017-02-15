"2017 yılı yatırım yılı hamlesi olsun istiyoruz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "2017 yılı hem küçük hem de orta büyüklükteki işletmelerimiz için kısaca kamu ve özelde bir yatırım yılı, hamlesi olsun istiyoruz." dedi

Eskişehir Tornacılar ve Oto Tamircileri Sanayi Sitesi'ndeki esnafı ziyaret eden Tüfenkci, bir iş yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Eskişehir'in hemen hemen her anlamda Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Esnafın büyük çoğunluğunun eleman aradığını kendilerine ilettiğini anlatan Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Türkiye'de işsizlik oranları yükselirken esasında işçiye olan açığın da arttığını gözlemliyoruz. Bunu giderme adına hükümetimizin, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımızın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) yaptığı istihdam çağrısı, seferberliğiyle bu iki kesimi bir araya getirmek istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın mesleki ve çıraklık eğitimlerine yönelik düzenlemeleriyle buralardaki işçi ihtiyacını da gidermiş oluyoruz. Küçük ve mikro ölçekteki işletmeler önemli. Bu tür işletmeler ekonomimizin omurgası ve bel kemiği. Buraların hareketli ve çalışır olması, buralarda iş yoğunluğunun olması piramit etkisiyle üste doğru gitmektedir."

Vergisini peşin ödeyen esnafa yüzde 5 indirim sağladıklarına da değinen Tüfenkci, "Sanayi, küçük esnaf ve KOBİ'lerin istediği sicil affını getirdik. Bu uygulamaları takip ediyoruz. Sicil affının işleyebilir hale gelmesi noktasında gözlemlerimiz var. İnşallah piyasadan gelen tepkilerle yeni bir yol haritası çizmek gerekiyorsa, çizeceğiz. 2017 yılı, hem küçük hem de orta büyüklükteki işletmelerimiz için kısaca kamu ve özelde bir yatırım yılı, hamlesi olsun istiyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

Tüfenkci, bir gazetecinin "Referandum sonuçları ticari hayatı nasıl etkiler?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

"Türkiye'nin önümüzdeki 100 yılını etkileyecek bir referandum sürecini yapıyoruz. Bir karar verme arefesindeyiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabul edilmesiyle Türkiye'nin yakalamış olduğu güven ve istikrarla ticaret, olduğundan daha fazla gelişecektir. Türkiye'de de bu potansiyel var. Yeter ki siyasi istikrar ve güven sağlansın, oluşan terör ortamı bitirilsin. Son aylarda hükümetimiz ciddi anlamda terörün üzerine gidiyor. Referandumdan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kabul edildiğinde, Türkiye'nin bekasına yönelik bu terör örgütleriyle mücadelenin, bu sistemde daha etkin olacağı muhakkak. Çünkü bürokrasi azalacak, kararlar daha hızlı bir şekilde alınacak. Ekonomide de kararlar daha hızlı şekilde alınıp, sahaya yansıyacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bürokratik süreçlerin azalması sonucu Türkiye, gelişmişlik ve refah düzeyini artırma yolunda çok farklı noktalara taşınacak."