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2017 'Türk Dili Yılı' olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde yürütülecek kampanyayla 2017'nin "Türk Dili Yılı" olarak ilan edileceği bildirildi.

2017 'Türk Dili Yılı' olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde yürütülecek kampanyayla 2017'nin "Türk Dili Yılı" olarak ilan edileceği bildirildi.

14 Mart 2017 Salı 15:31
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2017 'Türk Dili Yılı' olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde yürütülecek kampanyayla 2017'nin "Türk Dili Yılı" olarak ilan edileceği bildirildi.

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in makamından yapılan yazılı açıklamada, binlerce yıllık köklü geçmişe sahip olan ve dünyanın sayılı dillerinden biri olan Türk dilinin, son birkaç yüzyılda geçirmiş olduğu değişimler sonucu yaşadığı olumsuzluklara ve bunların çözüm yollarına kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla 2017 yılının "Türk Dili Yılı" ilan edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek himayelerine aldığı kampanyayla, yarın düzenlenecek törenle 2017'nin "Türk Dili Yılı" olarak ilan edileceği vurgulandı.

Açıklamaya göre Atatürk Kültür, Di̇l ve Tari̇h Yüksek Kurumu i̇le Türk Di̇l Kurumunun öncülüğünde yıl boyu gerçekleştirilecek etkinlikler, "Dilimiz Kimliğimizdir" üst başlığı ile yürütülecek.

Kampanya kapsamında bu yıl başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve basın yayın organlarınca Türkçenin doğru ve güzel bir şekilde kullanılması yönünde çalışmaların yürütülmesi, çok sayıda bilim, kültür ve sanat etkinliğinin gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Sosyal medyadaki Türkçe kullanımı da ele alınacak

Kampanya ile 2017'nin "Türk Dili Yılı" olarak ilan edilmesiyle Türkçe'nin doğru kullanılması, iş yeri ve mekan adlarında karşı karşıya kalınan dil kirliliğinin önüne geçilmesi, Türkçe karşılığı olmasına rağmen kullanılan kelimelerin yaygınlaşmasının engellenmesi ve sosyal medyada kullanılan özensiz Türkçenin ortaya çıkardığı olumsuzlukların giderilmesi amaçlanıyor.

Yapılacak çalışmalarla ayrıca kamuoyunda köklü bir dil bilincinin ve duyarlılığının oluşturulması ve yerleştirilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarınca Türkiye genelinde çeşitli kültür, sanat ve bilim etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Toplumun, özellikle de gençler ile basın yayın organlarının, Türk dilinin yerinde, doğru, güzel ve kurallarına uygun şekilde kullanımının önemi konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTürk Dili Yılı
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