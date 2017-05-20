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2017 Plaj Modasında Trend Kadın Parçaları

Her yaz olduğu gibi 2017 yazı için de plaj trendleri merak edilmekteydi..

2017 Plaj Modasında Trend Kadın Parçaları

Her yaz olduğu gibi 2017 yazı için de plaj trendleri merak edilmekteydi..

20 Mayıs 2017 Cumartesi 21:22
17 Okunma
2017 Plaj Modasında Trend Kadın Parçaları

Birçok markanın tanıtımı ile gerçekleştirilen parçalar, bu yazın modasında canlı renklerin, püsküllü modellerin ve parçalı ürünlerin ön planda olacağını gösteriyor. kadın tshirt modellerinde de bu yıl asimetrik kesimler moda sayılıyor.

Plajda giymeye uygun farklı ve neon renklerde üretilen şort modelleri de trendler arasında gösteriliyor. Özellikle bikini ve mayoların üzerine giymek üzere bol kesim kadın gömlek modelleri çok tercih edilmektedir. Keten ve benzeri kumaşlar ile ya akşamlarında da etek ya da şort ile kombin edilebilecek gömlek modelleridir. Dar kesim gömleklerden ziyade daha bol olan modelleri tercih ederek her kadın spor şıklığını plajda ve mekanlarda yaşayabilir.

2017 plaj modasında trend kadın parçalarını en genel hali ile tshirt, şort ve gömlek modelleri oluşturmaktadır. Desenler ve renkler konusunda bu yaz doğa motifleri çok tercih ediliyor. Canlı renkler ile çiçek desenleri plaj modasına oldukça uygun. Aynı desenlerde ya da renklerde seçilecek plaj çantası ve terlikler de, yaz modasındaki şıklığı tamamlamak için yeterli olacaktır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kadın Tshirtşort ModelleriKadın Gömlek Modelleri
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