2015 Yılı Araçların MTV Hesaplama Tablosu



Motorlu taşıtlar vergisi ülkemizde her araç sahibinin araçlar için ödemiş olduğu zorunlu vergilerdir. Araç motor hacimlerine ve yaşlarına göre değişkenlik gösteren bu vergiler ile ilgili hesaplamanın yapılabilmesi için araca yönelik bilgilerin tam anlamı ile sisteme girilmesi gerekmektedir. Manuel hesaplama işlemini aşağıda bulunan tablolar aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıdaki listede araç türüne ( Binek, tır, kamyon, ticari ) motor hacmine ve aracın yaşına göre bilgilendirme yapılmıştır. Burada aracınıza ait mtv hesaplama işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

2014 2015 Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil. arazi taşıtı (1-3 yaş) -1300 cm3 ve aşağısı 537 TRL 591 TRL Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil. arazi taşıtı (1-3 yaş) -1301-1600 cm3 arası 859 TRL 945 TRL Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil. arazi taşıtı (1-3 yaş)-1601-1800 cm3 arası 1.514 TRL 1.667 TRL Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil. arazi taşıtı (1-3 yaş)-1801-2000 cm3 arası 2.385 TRL 2.626 TRL Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil. arazi taşıtı (1-3 yaş)-2001-2500 cm3 arası 3.578 TRL 3.939 TRL Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil. arazi taşıtı (1-3 yaş)-2501-3000 cm3 arası 4.987 TRL 5.491 TRL Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil. arazi taşıtı (1-3 yaş)-3001-3500 cm3 arası 7.595 TRL 8.362 TRL Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil. arazi taşıtı (1-3 yaş)-3501-4000 cm3 arası 34.639 TRL 13.147 TRL Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil. arazi taşıtı (1-3 yaş)-4001 cm3 ve üstü 19.541 TRL 21.516 TRL Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş)-100-250 cm3 arası 102 TRL 112 TRL Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -251-650 cm3 arası 210 TRL 231 TRL Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -651-1200 cm3 arası 537 TRL 591 TRL Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -1201 ve üstü 1.298 TRL 1.429 TRL Motorlu Taşıtlar Vergisi Minibüs (1-6 yaş) 644 TRL 709 TRL Motorlu Taşıtlar Vergisi Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş) -Oturma yeri 25 kişiye kadar 1.623 TRL 1.787 TRL Motorlu Taşıtlar Vergisi Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş) -Oturma yeri 46 kişi ve üstü 2.598 TRL 2.860 TRL Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet. kamyon (1-6 yaş) -1.500 kg’a kadar 579 TRL 637 TRL Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet. kamyon (1-6 yaş) -5.001-10.000 kg arası 1.947 TRL 2.143 TRL Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet. kamyon (1-6 yaş) -10.001-20.000 kg arası 2.338 TRL 2.574 TRL Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet. kamyon (1-6 yaş) -20.001 kg ve üstü 2.925 TRL 3.220 TRL

otor Silindir Hacmi (cm³) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri 1300 cm³ ve aşağısı 591,00 412,00 231,00 175,00 63,00 1301 – 1600 cm³ e kadar 945,00 709,00 412,00 291,00 112,00 1601 – 1800 cm³ e kadar 1.667,00 1.304,00 768,00 469,00 182,00 1801 – 2000 cm³ e kadar 2.626,00 2.024,00 1.189,00 709,00 280,00 2001 – 2500 cm³ e kadar 3.939,00 2.860,00 1.787,00 1.068,00 423,00 2501 – 3000 cm³ e kadar 5.491,00 4.777,00 2.985,00 1.607,00 591,00 3001 – 3500 cm³ e kadar 8.362,00 7.524,00 4.533,00 2.263,00 831,00 3501 – 4000 cm³ e kadar 13.147,00 11.352,00 6.686,00 2.985,00 1.189,00 4001 cm³ ve yukarısı 21.516,00 16.135,00 9.556,00 4.296,00 1.667,00 2-Motosikletler 100 – 250 cm³ e kadar 112,00 85,00 63,00 40,00 17,00 251 – 650 cm³ e kadar 231,00 175,00 112,00 63,00 40,00 651 – 1200 cm³ e kadar 591,00 352,00 175,00 112,00 63,00 1201 cm³ ve yukarısı 1.429,00 945,00 591,00 469,00 231,00

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) 1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş 1) Minibüs 709,00 469,00 231,00 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) 1900 cm³ ve aşağısı 945,00 591,00 352,00 1901 cm³ ve yukarısı 1.429,00 945,00 591,00 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) 25 kişiye kadar 1.787,00 1.068,00 469,00 26 – 35 kişiye kadar 2.143,00 1.787,00 709,00 36 – 45 kişiye kadar 2.384,00 2.024,00 945,00 46 kişi ve yukarısı 2.860,00 2.384,00 1.429,00 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) 1.500 kg’a kadar 637,00 423,00 209,00 1.501 – 3.500 kg’a kadar 1.286,00 746,00 423,00 3.501 – 5.000 kg’a kadar 1.930,00 1.607,00 637,00 5.001 – 10.000 kg’a kadar 2.143,00 1.821,00 855,00 10.001 – 20.000 kg’a kadar 2.574,00 2.143,00 1.286,00 20.001 kg ve yukarısı 3.220,00 2.574,00 1.497,0

Kaynak: Yukarıdaki bilgi ve tabloların her biri http://www.mtvhesaplama.net/ sitesinin içerikleri baz alınarak sitemizde paylaşıma sunulmuştur.