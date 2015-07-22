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2015 Yılı Araçların MTV Hesaplama Tablosu

Motorlu taşıtlar vergisi ülkemizde her araç sahibinin araçlar için ödemiş olduğu zorunlu vergilerdir. Araç motor hacimlerine ve yaşlarına göre değişkenlik gösteren bu vergile

2015 Yılı Araçların MTV Hesaplama Tablosu

Motorlu taşıtlar vergisi ülkemizde her araç sahibinin araçlar için ödemiş olduğu zorunlu vergilerdir. Araç motor hacimlerine ve yaşlarına göre değişkenlik gösteren bu vergile

22 Temmuz 2015 Çarşamba 21:52
597 Okunma
2015 Yılı Araçların MTV Hesaplama Tablosu

2015 Yılı Araçların MTV Hesaplama Tablosu

Motorlu taşıtlar vergisi ülkemizde her araç sahibinin araçlar için ödemiş olduğu zorunlu vergilerdir. Araç motor hacimlerine ve yaşlarına göre değişkenlik gösteren bu vergiler ile ilgili hesaplamanın yapılabilmesi için araca yönelik bilgilerin tam anlamı ile sisteme girilmesi gerekmektedir. Manuel hesaplama işlemini aşağıda bulunan tablolar aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıdaki listede araç türüne ( Binek, tır, kamyon, ticari ) motor hacmine ve aracın yaşına göre bilgilendirme yapılmıştır. Burada aracınıza ait mtv hesaplama işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

2014

2015

Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil. arazi taşıtı (1-3 yaş) -1300 cm3 ve aşağısı

537 TRL

591 TRL

Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil. arazi taşıtı (1-3 yaş) -1301-1600 cm3 arası

859 TRL

945 TRL

Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil. arazi taşıtı (1-3 yaş)-1601-1800 cm3 arası

1.514 TRL

1.667 TRL

Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil. arazi taşıtı (1-3 yaş)-1801-2000 cm3 arası

2.385 TRL

2.626 TRL

Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil. arazi taşıtı (1-3 yaş)-2001-2500 cm3 arası

3.578 TRL

3.939 TRL

Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil. arazi taşıtı (1-3 yaş)-2501-3000 cm3 arası

4.987 TRL

5.491 TRL

Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil. arazi taşıtı (1-3 yaş)-3001-3500 cm3 arası

7.595 TRL

8.362 TRL

Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil. arazi taşıtı (1-3 yaş)-3501-4000 cm3 arası

34.639 TRL

13.147 TRL

Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil. arazi taşıtı (1-3 yaş)-4001 cm3 ve üstü

19.541 TRL

21.516 TRL

Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş)-100-250 cm3 arası

102 TRL

112 TRL

Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -251-650 cm3 arası

210 TRL

231 TRL

Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -651-1200 cm3 arası

537 TRL

591 TRL

Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -1201 ve üstü

1.298 TRL

1.429 TRL

Motorlu Taşıtlar Vergisi Minibüs (1-6 yaş)

644 TRL

709 TRL

Motorlu Taşıtlar Vergisi Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş) -Oturma yeri 25 kişiye kadar

1.623 TRL

1.787 TRL

Motorlu Taşıtlar Vergisi Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş) -Oturma yeri 46 kişi ve üstü

2.598 TRL

2.860 TRL

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet. kamyon (1-6 yaş) -1.500 kg’a kadar

579 TRL

637 TRL

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet. kamyon (1-6 yaş) -5.001-10.000 kg arası

1.947 TRL

2.143 TRL

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet. kamyon (1-6 yaş) -10.001-20.000 kg arası

2.338 TRL

2.574 TRL

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet. kamyon (1-6 yaş) -20.001 kg ve üstü

2.925 TRL

3.220 TRL

 

otor Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 3 yaş

4 – 6 yaş

7 – 11 yaş

12 – 15 yaş

16 ve

    yukarı yaş

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

 1300 cm³ ve aşağısı

591,00

412,00

231,00

175,00

63,00

 1301 – 1600 cm³ e kadar

945,00

709,00

412,00

291,00

112,00

 1601 – 1800 cm³ e kadar

1.667,00

1.304,00

768,00

469,00

182,00

 1801 – 2000 cm³ e kadar

2.626,00

2.024,00

1.189,00

709,00

280,00

 2001 – 2500 cm³ e kadar

3.939,00

2.860,00

1.787,00

1.068,00

423,00

 2501 – 3000 cm³ e kadar

5.491,00

4.777,00

2.985,00

1.607,00

591,00

 3001 – 3500 cm³ e kadar

8.362,00

7.524,00

4.533,00

2.263,00

831,00

 3501 – 4000 cm³ e kadar

13.147,00

11.352,00

6.686,00

2.985,00

1.189,00

 4001 cm³ ve yukarısı

21.516,00

16.135,00

9.556,00

4.296,00

1.667,00

 2-Motosikletler 

   100 –   250 cm³ e kadar

112,00

85,00

63,00

40,00

17,00

   251 –   650 cm³ e kadar

231,00

175,00

112,00

63,00

40,00

   651 –  1200 cm³ e kadar

591,00

352,00

175,00

112,00

63,00

  1201 cm³ ve yukarısı

1.429,00

945,00

591,00

469,00

231,00

 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 – 6 yaş

7 – 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 1) Minibüs

709,00

469,00

231,00

 2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

  1900 cm³ ve aşağısı

945,00

591,00

352,00

  1901 cm³ ve yukarısı

1.429,00

945,00

591,00

 3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

  25 kişiye kadar

1.787,00

1.068,00

469,00

  26 – 35  kişiye kadar

2.143,00

1.787,00

709,00

  36 – 45  kişiye kadar

2.384,00

2.024,00

945,00

  46 kişi ve yukarısı

2.860,00

2.384,00

1.429,00

 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

   1.500 kg’a kadar

637,00

423,00

209,00

   1.501 –   3.500  kg’a kadar

1.286,00

746,00

423,00

   3.501 –   5.000  kg’a kadar

1.930,00

1.607,00

637,00

   5.001 – 10.000  kg’a kadar

2.143,00

1.821,00

855,00

   10.001 – 20.000  kg’a kadar

2.574,00

2.143,00

1.286,00

   20.001 kg ve yukarısı

3.220,00

2.574,00

1.497,0

 

Kaynak: Yukarıdaki bilgi ve tabloların her biri http://www.mtvhesaplama.net/ sitesinin içerikleri baz alınarak sitemizde paylaşıma sunulmuştur.

AA

Son Güncelleme: 03.08.2015 17:49
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