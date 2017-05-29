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2011 Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavına ilişkin 101 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011 Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavına ilişkin soruşturma kapsamında 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 56'sı gözaltına alındı.

2011 Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavına ilişkin 101 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011 Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavına ilişkin soruşturma kapsamında 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 56'sı gözaltına alındı.

29 Mayıs 2017 Pazartesi 13:14
37 Okunma
2011 Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavına ilişkin 101 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011 Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavına ilişkin soruşturma kapsamında 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 56'sı gözaltına alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
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