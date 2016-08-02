'2010-KPSS'nin iptali alın teri ile atananları kapsamaz'

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 2010-KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin iptalinin "alın teri ile atananları kapsamayacağını" belirterek, "Telaş yok. KPSS hırsızları bellidir onların atamaları yargı ile iptal edilmeli, Başbakanlık alın teri ile kazananları rahatlatacak açıklama yapmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Koncuk, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2010-KPSS'nin Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin iptaline ilişkin karar verdiğini anımsattı.

KPSS soruşturmasında kopya çekenleri belirleme çalışmalarının savcılıkça devam ettiğini vurgulayan Koncuk, şunları kaydetti:

"İptal alın teri ile atananları kapsamaz. Telaş yok. KPSS hırsızları bellidir, onların atamaları yargı ile iptal edilmeli, Başbakanlık alın teri ile kazananları rahatlatacak açıklama yapmalıdır. Geçmişte TEOG'da soru iptalleri, yerleşen öğrencilerin okul iptali sonucunu doğurmamıştır. O halde KPSS iptalinde de inisiyatif kullanılmalıdır. Hiçbir yargı, hiçbir vicdan çalanla, çalışanı aynı kefeye koymaz. Alın teri, emek asla göz ardı edilerek bir uygulama yapılamaz. Rahat olun. 2010 KPSS'yi ve yaşanan süreci bilmeyenler, tüm atananları hırsız zannediyor. Bilmeyenler karışmasın, burada ahkam keserek insanları üzmesin."