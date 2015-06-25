200 klasöre ve bilgisayarlara el konuldu

İZMİR - İzmir'de ''Paralel Devlet Yapılanması''na finansal destek sağladıkları iddia edilen bir vakıf ve vakfa bağlı özel üniversite ile hastanede aramalar tamamlandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Türk Tabipler Vakfı (TÜTAV) ile vakfın kurucusu olduğu Şifa Üniversitesi ve Şifa Hastanesi'nde vakıf, üniversite ve hastane tarafından evrakta sahtecilik yapıldığı ve Paralel Devlet Yapılanması'na finansal destek sağladıkları iddiaları üzerine mahkeme kararıyla başlatılan aramalar sona erdi. Yaklaşık 21 saat süren aramalarda, 200 klasör evrak ile bilgisayarlara incelenmek üzere el konuldu.

El konulan malzemelerin tutanak tanzim edilerek mühürlendiği belirtildi. El konulan malzemeler Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Aralarında profesörlerin de bulunduğu vakfın yöneticisi olan 7 kişinin ifadesinin henüz tamamlanmadığı, vakfa bağlı Bursa'daki işletmeyle bağlantılı olduğu ileri sürülen bir kişinin ise ifadesinin alındığı öğrenildi.

İzmir'de ''Paralel Devlet Yapılanması'na finansal destek sağladıkları iddia edilen bir vakıf ile vakfa bağlı 2 hastanenin yanı sıra Bursa'daki bir işletmede dün sabah saatlerinde arama başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında aralarında profesörlerin de bulunduğu vakfın yöneticisi 8 kişi ifadeye çağrılmıştı.