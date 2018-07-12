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200 adrese helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi

Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 200 adrese helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

200 adrese helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi

Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 200 adrese helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

12 Temmuz 2018 Perşembe 09:44
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200 adrese helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi

Başkentte uyuşturucu satışının engellenmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon başlattı.

Bazı birimlerden 350 ekipte toplam bin 500 polisin katıldığı operasyonu Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz bizzat yönetti. Operasyonda 15 dedektör köpek de kullanıldı.

Adreslere özel harekat ile girildi

Sabah erken saatlerde iki ayrı noktada toplanan ekipler, önceden belirlenen 200 adrese helikopter destekli ve eş zamanlı baskınlar yaptı.

Operasyon öncesi bazı şüphelilerin silahlı olduğu bilgisi üzerine Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı özel timler bu adreslerde bina ve daire kapılarını kırarak içeri girdi.

Beşiğe gizlenmiş silahlar ele geçirildi

Karapürçek'te bir eve düzenlenen operasyonda, evde arama yapan ekipler yatağın altına ve beşiğe gizlenmiş silahlar buldu.

Yüksek miktarda uyuşturucu ile çok sayıda silahın da ele geçirildiği operasyonun, 2018 yılının en kapsamlı narkotik operasyonu olduğu belirtildi.

Uyuşturucu satıcılarının hedefindeki çocuklara ve gençlere "kalkan" olmak amacıyla gerçekleştirilen operasyonun adı 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde şehit edilen polis memuru Hüseyin Kalkan'a atfedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu SatışıAnkara Emniyet MüdürlüğüNarkotik Suçlarla Mücadele
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