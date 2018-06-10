20 bin Filistinliye ramazan yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), Filistin halkına ramazan ayında sağlık, gıda, sosyal alanlarda verdiği destek kapsamında şimdiye kadar Gazze'de 15 bin, Batı Şeria ve Kudüs'te 5 bini aşkın gıda paketi Filistinli ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

TİKA'dan edinilen bilgiye göre Başkanlık, ramazan ayında Filistin'deki yardımlarını artırarak devam ettiriyor.

Gazze'de ramazan boyunca her gün bin iftarlık paket dağıtan TİKA, şimdiye kadar Gazze'de 15 bin, Batı Şeria ve Kudüs'te 5 bini aşkın gıda paketini Filistinli ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Ramazan ayı sonunda toplam 30 bin iftarlık paket ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmış ve yaklaşık yüz bin Gazzeli bu yardımlardan yararlanmış olacak.

TİKA'nın inşa ettiği 320 daire ve 20 blokluk Gazze Türk konutlarında oturan aileler de gıda paketlerinden yararlandı.

TİKA'nın, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) Gazze'de bulunan 8 mülteci kampında dağıttığı 8 bin 850 gıda paketinden ise yaklaşık 90 bin mültecinin faydalandığı belirtildi.

Gazze Zekat Komitesi ile Filistin Hak ve Adalet Derneği iş birliğinde de Gazze'nin farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımları ulaştırıldı.

UNRWA'nın Batı Şeria'da bulunan 18 mülteci kampına 4 bin 300 adet ve Kudüs'te bulunan Şu'fat mülteci kampına 350 adet olmak üzere toplam 4 bin 650 gıda destek paketi ihtiyaç sahibi mülteci ailelere ulaştırıldı.

Batı Şeria ve Kudüs’te toplamda 5 bin 650 adet gıda paketinin yoksul ailelere dağıtıldığı kaydedildi.

TİKA, ihtiyaç sahiplerini ve Kudüs esnafını sevindirdi

Diğer taraftan TİKA tarafından restorasyonu tamamlanarak mayıs ayında açılışı gerçekleştirilen El Halil Hz. İbrahim İmarethanesinin bir günlük sıcak yemek gideri TİKA tarafından karşılanarak, El Halil sakini 3 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye sıcak yemek verildi.

Dostluk Parkı'nda da El Halilli 100 yetim çocuk ve anneleri ile 50 Kur'an-ı Kerim hafızının yanı sıra Filistin Evkaf Bakanlığı yetkilileri ile El Halil şehri ileri gelenlerinin davetli olduğu 250 kişilik iftar verildi.

TİKA, muhtaç durumdaki Filistinli ailelere ramazan yardımı yaparken, bir yandan da zor günlerden geçen Kudüs esnafına destek olmak için kampanya başlattı.

Bu kapsamda, 700 aileye ramazan yardımı olarak 500'er dolarlık alışveriş çeki dağıtıldı.

Gazzelilere ilaç ve tıbbi malzeme

TİKA ayrıca 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adını verdikleri barışçıl gösteriler düzenleyen ve orantısız şiddet ve müdahaleler sonucunda yaralanan yaklaşık 15 bin Filistinli için Gazze'deki hastanelerde ihtiyaç duyulan tıbbi malzeme ve acil ilacın teminine yönelik de çalışma başlattı.

Toplam 53 bin 500 kutu ilacın ve on binlerce tıbbi malzeme ile gerekli temizlik malzemelerinin Filistin Devleti Sağlık Bakanlığınca Gazze'deki hastanelere ulaştırılması ve dağıtımı çalışmaları sürüyor.

Hastanelerden taburcu olduktan sonra tedavileri evlerinde devam edecek yaralılara destek için ise Gazze'de etkili bir çalışma yürüten ve daha önceki yıllarda TİKA tarafından destek verilen Es Selame Derneği ile iş birliği içerisinde çalışmalar başlatıldı.