2. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi 25 Kasım'da

2. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) ev sahipliğinde 25-26 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek.

KADEM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yerli ve yabancı çok sayıda üst düzey davetlinin katılması bekleniyor.

"Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü" kapsamında WOW Convention Center'da düzenlenecek zirvede, kadın sorunlarının ulusal ve uluslararası farklı boyutlarıyla kamuoyunun dikkatine sunulması ve konuya karşı duyarlılık geliştirilmesi amaçlanıyor.

Farklı ülkelerden hükümet yetkililerini, akademisyenleri, araştırmacıları, basın mensuplarını, aktivistleri ve öğrencileri bir araya getirerek kadın sorunlarıyla ilgili konuları çok yönlü tartışmayı ve müzakere etmeyi hedefleyen zirvenin öcelikli konuları "Barış Süreçlerinde Kadın" ile "Suriyeli Mülteci Kadınlar ve Sorunları" olarak belirlendi.

Farklı kıtalardaki 20 ülkeden bakanlık düzeyinde katılımın beklendiği zirvede, katılımcı her ülkenin kadına yönelik politikaları masaya yatırılacak.

Zirvede, "kültürel kodlar ve erkeklik", "kadın ve barış", "Suriyeli kadın mülteciler" ve "kadına karşı şiddet" temaları ele alınacak ve konuyla ilgili odak grup çalıştayları yapılacak.

Mülteci kadınlar konusunda somut adımların atılması için çözüm önerileri geliştirmek, uluslararası düzeyde kadın çalışmaları alanında bilimsel araştırmaların ve tartışmaların geliştirilmesine imkan sağlamak, kadın hakları ve demokrasinin geliştirilmesine destek olmak, cinsiyete dayalı şiddetin ve mağduriyetin bir bütün olarak tartışılacağı bir zemin oluşturmak gibi konular da zirvenin hedefleri arasında yer alıyor.