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2 milyon 266 bin aday YGS için ter döktü

Üniversiteye giriş sınavının birinci aşamasında, toplam 2 milyon 265 bin 902 adayın başvurduğu YGS, sona erdi.

2 milyon 266 bin aday YGS için ter döktü

Üniversiteye giriş sınavının birinci aşamasında, toplam 2 milyon 265 bin 902 adayın başvurduğu YGS, sona erdi.

12 Mart 2017 Pazar 16:35
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2 milyon 266 bin aday YGS için ter döktü

ANKARA

Üniversiteye giriş sınavının birinci aşaması olan 2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sona erdi.

Toplam 2 milyon 265 bin 902 adayın başvurduğu YGS, 7 bin 646 binada 350 bin sınav görevlisi ile gerçekleştirildi., saat Sınav 10.00'da başladı ve adaylara 160 soru için 160 dakika süre verildi.

Adaylar, sınava girecekleri binanın kapısında, kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri binaların önünde hazır bulundu.

Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlandı ve saat 9.45'te sınav binaları kapatıldı.

Sınavda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ortak müfredata dayalı Türkçe testi, sosyal bilimler testi, temel matematik testi ve fen bilimleri testi yer aldı. YGS'de Türkçe'den 40, tarihten 15, coğrafyadan 12, felsefeden 8 ve din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden ise 13 soru soruldu.

YGS sonuçlarının kullanımı
YGS'de uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Adayların Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testlerinden her biri için birer standart puanı hesaplanacak.

YGS'de en az bir puan türünde 150 ve üzeri puan alamayan adayların, YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme ve LYS'lere girme hakları bulunmayacak. YGS puanı 150'nin altında olan adaylar için ilgili yerleştirme puanı (Y-YGS) hesaplanmayacak. YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girme hakkı elde edecek.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar YGS sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin
"https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, isterlerse LYS'ye başvurabilecek. LYS'ye başvurular, 4-17 Nisan'da alınacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
YGSSınavöğrenciönce Vatan
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