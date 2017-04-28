"2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızın partiye üyeliği başlamış olacak"

Başbakan Yıldırım, "2 Mayıs'ta, Salı günü grup toplantımızı parti genel merkezinde yapacağız ve bu toplantıda da Sayın Cumhurbaşkanımızın partiye üyeliğini tekrar başlatmış olacağız." dedi.