"2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızın partiye üyeliği başlamış olacak"

Başbakan Yıldırım, "2 Mayıs'ta, Salı günü grup toplantımızı parti genel merkezinde yapacağız ve bu toplantıda da Sayın Cumhurbaşkanımızın partiye üyeliğini tekrar başlatmış olacağız." dedi.
AA
Başbakan Yıldırım, "2 Mayıs'ta, Salı günü grup toplantımızı parti genel merkezinde yapacağız ve bu toplantıda da Sayın Cumhurbaşkanımızın partiye üyeliğini tekrar başlatmış olacağız." dedi.
Başbakan Yıldırım, "2 Mayıs'ta, Salı günü grup toplantımızı parti genel merkezinde yapacağız ve bu toplantıda da Sayın Cumhurbaşkanımızın partiye üyeliğini tekrar başlatmış olacağız." dedi.
Başbakan Yıldırım, "2 Mayıs'ta, Salı günü grup toplantımızı parti genel merkezinde yapacağız ve bu toplantıda da Sayın Cumhurbaşkanımızın partiye üyeliğini tekrar başlatmış olacağız." dedi.
AA