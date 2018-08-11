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2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

Polis Meslek Yüksekokullarına 250'si kadın olmak üzere 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak.

2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

Polis Meslek Yüksekokullarına 250'si kadın olmak üzere 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 14:35
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2 bin 500 polis memuru adayı alınacak

Polis Meslek Yüksekokullarına (PMYO) 250'si kadın olmak üzere 2 bin 500 öğrenci alınacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı PMYO'lara 2 bin 250'si erkek olmak üzere 2 bin 500 polis memuru adayı alımı gerçekleştirilecek.

Alımlara ilişkin ön başvurular, Akademinin "www.pa.edu.tr" adresinden yapılacak.

Adaylarda aranacak şartlardan bazıları şöyle:

"T.C. vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 1 Ekim 2018 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 Aralık 2018 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak, 2018 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 260.000 ham taban puan almış olmak (Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından TYT puan türünden en az 150.000 ham taban puan almış olmak şartı aranacak.)"

Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak.

Eğitim sonunda başarılı olanlar, polis memuru olarak göreve başlayacak.

Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar, Akademinin internet sitesinden ilan edilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel MüdürlüğüPolis Meslek YüksekokullarıPMYO
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