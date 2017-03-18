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1915 Çanakkale Köprüsü 'tarih tüpü' ile ölümsüzleşecek

Dünyanın en uzun aralıklı köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün nirengi noktası temeline "tarih tüpü" konulacak.

1915 Çanakkale Köprüsü 'tarih tüpü' ile ölümsüzleşecek

Dünyanın en uzun aralıklı köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün nirengi noktası temeline "tarih tüpü" konulacak.

18 Mart 2017 Cumartesi 12:07
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1915 Çanakkale Köprüsü 'tarih tüpü' ile ölümsüzleşecek

ÇANAKKALE - "Dünyanın en uzun aralıklı köprüsü" olma unvanını alacak Çanakkale 1915 Köprüsü, inşaat bilgilerini içeren "tarih tüpü" ile ölümsüzleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 102. yıldönümünde düzenlenen törende, "tarih tüpü", Başbakan Yıldırım tarafından köprünün temeline bırakılacak.

Yapı Merkezi Holding AŞ Kurumsal İletişim Koordinatörü Oğuz Ayırga, 2 bin 23 metre ayak açıklığıyla dünyanın en uzunu olacak 1915 Çanakkale Köprüsü için dünya barışına dikkati çekmek amacıyla tarih tüpü hazırlattıklarını söyledi.

Söz konusu uygulamanın, Yapı Merkezi Kurucuları Ersin Arıoğlu ve Köksal Anadol tarafından gelenek haline getirildiğini kaydeden Ayırga, "Tarih tüpü, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün koordinatlarını belirleyen nirengi noktası temeline atılacak. Tarih tüpünün böyle büyük projelerin temeline atılmasının amacı, yıllar sonra bölgede kazı yapacak arkeologlar tarafından eserlerin bilgilerine ulaşılmasını sağlamak." diye konuştu.

Tarih tüpünde şu bilgiler yer alacak:

"2017 yılının 18 Mart Cumartesi Günü Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın TC Cumhurbaşkanı, Binali Yıldırım'ın TC Başbakanı, Ahmet Arslan'ın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Orhan Tavlı'nın Çanakkale Valisi, Suat Hayri Aka'nın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı, İsmail Kartal'ın Karayolları Genel Müdürü olarak görev yaptığı dönemde, Daelim-Limak-SK E&C-Yapı Merkezi Türk-Kore Ortak Girişimi tarafından inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi temel atma töreninde bu olayı belgelemek için hazırlanan iş bu belge geleneksel tarih tüpüne konularak, nirengi noktası betonunun içine yerleştirilmiştir. Ülkemize ve Çanakkalelilere hayırlı olsun."

AA

Anahtar Kelimeler:
çanakkale KöprüsüÖnce Vatan Gazetesi
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