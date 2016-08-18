'1915 Çanakkale Köprüsü için YPK kararı hazırlanıyor'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Çanakkale Boğazı'na yapılması planlanan köprünün ihale süreci ve güzergahına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ahmet Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü ile uyumlu olması adına 2 bin 23 metre ayak açıklığına sahip olacağını ve bu uzunlukla bir rekora imza atılacağını belirterek, projenin güzergahının da tamamen belirlendiğini dile getirdi.

Özellikle tarihi yarım adadaki sit alanlarına girmemek için Lapseki'den Gelibolu'ya geçiş öngördüklerine işaret eden Arslan, Gelibolu'dan sonra 45 kilometrelik Malkara'ya kadar uzanacak otoyolu da köprü ihalesinin içinde yapacaklarını, bunu Savaştepe'de İstanbul-İzmir Otoyolu'na, kuzeyde de Kınalı'dan devam eden otoyola bağlayacaklarını açıkladı.

Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü için şu an Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararının hazırlandığını ve bu yılın son çeyreğinde ihaleye çıkmayı planladıklarını belirterek, projeyi yap-işlet-devret (YİD) modeli ile kamu kaynağı kullanmadan yapacaklarını ifade etti.

Söz konusu köprü için 18 Mart 2017'de temel atmak istediklerini vurgulayan Arslan, "Köprüyü sadece Çanakkalelilerin hizmetinde olacak bir proje olarak düşünmemek gerekir. Bu köprüyle birlikte Avrupa'dan, Kapıkule'den, Trakya'dan ülkemizde gelen yük hareketinin özellikle Ege'ye, Batı Akdeniz'e gidecek kısmını ülkemizin batısına ve Batı Akdeniz'e, Ege'ye yönlendirmiş olacağız. Böyle olunca da bu yük hareketi, İstanbul'a yeni bir yük hareketi getirmeden o tarihi dokuya girmeden Ege'ye ve Akdeniz'e inmiş olacak. Ayrıca yine İstanbul'un Avrupa yakasından Asya yakasına geçip Ege'ye inecek. Batı Akdeniz'e inecek yük hareketi de tam tersine Trakya üzerinden 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanarak gitmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, köprü üzerinde demiryolu bulunmayacağını, demiryolunun ekonomik olmayacağı kanısına vardıklarını söyledi.

"Marmara Denizi'nin etrafında ring oluşturmak istiyoruz"

Arslan, Marmara Denizi'nin etrafında otoyollar ve köprülerle bir ring oluşturmak istediklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Osman Gazi Köprüsü bitti. Bu senenin sonuna kadar Bursa kısmı da otoyol olarak bitmiş olacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü 26 Ağustos'ta açıyoruz. Onun da bağlantı yolları tamamlanmış olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü ve bağlantı yollarını tamamladığımızda Marmara Denizi'nin etrafında ring oluşturmuş olacağız. Yoğun sanayinin olduğu bu bölgede ekonominin ve ticaretin aynı şekilde canlanması, bu ring marifetiyle yük hareketinin limanlara daha kolay erişebilmesi ve adeta yükün kapıdan kapıya gitmesini çok kolaylaştırmış olacağız. Böylece Kars'ta, Ardahan'da, Iğdır'da, Ağrı'da olması fark etmez, 786 bin kilometrekarede kim yaşıyorsa hepsinin sosyal refahının artırılması adına bir katma değer oluşacak. Dolayısıyla 1915 Çanakkale Köprüsü sadece Çanakkale'nin değil, bütün Marmara Denizi etrafındaki coğrafyanın, ülkemizin projesidir. Sağlayacağı katma değer ve sosyal devlet anlayışı ile ülkemizin insanına dokunan, insanımızın refahını artıracak projeler yapıyoruz. İşte onların kaynağını bunlardan oluşturacağımız katma değerle sağlamış olacağız."

Köprünün 3 yıl içinde hizmete gireceğine dikkati çeken Arslan, "Bugün 15 Temmuz'da nasıl 15 yaşındaki gençler gazi olmaya, şehit olmaya giderek millet olma şuurunu ortaya koydularsa, 1915 Çanakkale Zaferi'nde İstanbul'dan tıp öğrencileri gitmişti, 15-16 yaşında gençler gitmişti ve millet olma ruhunu ortaya koymuşlardı. Dolayısıyla 1915 yılının ne anlama geldiğini gençlerimiz ve insanımız unutmasın diye köprü için bu ismi tercih ettik." ifadelerini kullandı.