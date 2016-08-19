19 TRT çalışanı tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi soruşturması çerçevesinde, TRT Genel Müdürlüğü binasında gözaltına alınan 43 kişi, emniyetteki sorgularının ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Aralarında haber spikeri ile müfettişlerin de bulunduğu 43 şüpheliden 4'ü, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından 24 kişi tutuklanması, 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istemiyle sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.
Sulh ceza hakimlikleri ise şüphelilerden 19'unun tutuklanmasına, 20'sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
AA