Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

19 Mayıs'a Kürtçe şiir!

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek etkinlikte Kürtçe, Çerkezce, Boşnakça, Arapça, Lazca, Süryanice gibi dillerde şiir dinletisi düzenlenecek.

19 Mayıs'a Kürtçe şiir!

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek etkinlikte Kürtçe, Çerkezce, Boşnakça, Arapça, Lazca, Süryanice gibi dillerde şiir dinletisi düzenlenecek.

15 Mayıs 2012 Salı 08:51
510 Okunma
19 Mayıs'a Kürtçe şiir!
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde 'ana dil' sürprizi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 21 Mayıs'a kadar sürecek 'Gençlik Haftası' etkinliklerinde, 'Dillerin Kardeşliği Şiir Dinletisi' adlı bir program da yer aldı.
Yarın saat 16.00'da Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik çerçevesinde, Türkçe'nin yanı sıra Kürtçe, Çerkezce, Boşnakça, Arapça, Lazca, Süryanice gibi ülkemizde konuşulan dillerde gençler şiirler okuyacak.
Türkiye'nin tüm bölgelerini temsil edecek büyük bölümü öğrencilerden oluşan gençler, anadillerinde yazılmış şiirleri veya yine anadillerinde kaleme aldıkları kendi şiirlerini okuyacaklar.
Akşam gazetesinden Ali Ekber Öztürk'ün haberinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı organizasyonla görevlendirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın birbirinden ilginç programları da sıralandı.
15-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 'Gençlik Haftası' programında boks gösterisi, bilek güreşi, 'taekwondo ve vücut geliştirme' gibi etkinlikler yer alııyor.
"Asker tankının' yerine sivil gençlerin yapacağı 'mekanik tabanca atış gösterisi'nin de olacağı programdaki diğer ilginç gösteriler şunlar: Matrak, wushu, muay thai wai-kru, kata, muaythai müzik ve savaş sanatları, yağlı güreş.


Son Güncelleme: 15.05.2012 00:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ