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19 Mayıs törenlerle kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve KKTC'de törenlerle kutlanıyor.

19 Mayıs törenlerle kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı, tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve KKTC'de törenlerle kutlanıyor.

19 Mayıs 2017 Cuma 10:09
23 Okunma
19 Mayıs törenlerle kutlanıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve beraberindeki heyet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Kılıç ve beraberindeki heyet, Türk bayrakları taşıyan gençlerle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Mozoleye çelenk koyan Kılıç, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

İstanbul

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Tören kapsamında, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İbrahim İlhami Koç tarafından Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 

Törene CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve 19 Mayıs için Azerbaycan'dan gelen gazi askerler katıldı. 

Tören, Cumhuriyet Anıtı önünde fotoğraf çekimi ardından sona erdi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor Bayramı19 MayısAnıtkabir
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