"19 Mayıs" Gençlik ve Spor Bakanlığına devredildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 14 Ağustos 1961 tarihli ve 8/3456 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan ulusal ve resmi bayramlarda yapılacak törenlerle ilgili yönetmeliğin yürürlükten kaldırıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği'nin Bakanlar Kurulu'nca 16 Nisan 2012 tarihinde kararlaştırıldığı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.

''19 Mayıs 2012 tarihinde kutlanacak olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik ve Spor Bakanlığı sorumluluk ve koordinesinde gerçekleştirilecektir'' ifadesi kullanılan açıklamada, şöyle denildi:

''Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 19 Mayıs günü, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da karaya çıktığı saat olan 07.00'de başlayacak ve saat 24.00'te son bulacaktır. Gençlik ve Spor Bakanı, günün anlam ve önemini belirten mesajını medya aracılığıyla bildirecek ve bir ildeki törene katılacaktır.

Atatürk anıt veya büstüne Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından çelenk konulacaktır. Çelenk konulduktan sonra İstiklal Marşı ile bayrak göndere çekilecektir. Kutlama komitelerince hazırlanan programda yer alan diğer faaliyetler uygulanacaktır. Programda tören geçişi ve tebrikata yer verilmeyecektir.''

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla ilgili düzenlemeye de yer verildi.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 23 Nisan günü 08.00'de başlayacağı ve saat 24.00'te son bulacağı, Milli Eğitim Bakanı'nın, günün anlam ve önemini belirten mesajını medya aracılığıyla bildireceği ve bir ildeki törene katılacağı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Atatürk anıt veya büstüne milli eğitim müdürlüğü tarafından çelenk konulacaktır. Çelenk konulduktan sonra İstiklal Marşı ile bayrak göndere çekilecektir. Kutlama komitelerince hazırlanan programda yer alan diğer faaliyetler uygulanacaktır. Programlarda tören geçişi ve tebrikata yer verilmeyecektir. Kutlama komiteleri; il ve ilçelerde ulusal bayram, resmi bayramlar, mahalli kurtuluş günleri, Atatürk günleri ve diğer tarihi günlerin kutlanması, vali, görevlendireceği vali yardımcısı veya kaymakamın başkanlığında, garnizon komutanlığı, belediye başkanlığı, emniyet müdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü, gençlik hizmetleri ve spor müdürlüğü, mülki idare amirince uygun görülecek diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacaktır.

Programlar il ve ilçelerde yerel yönetimlerin aktif destekleriyle bir şölene dönüştürülerek, halkın çoğunluğunun katılımı sağlanıp, ulusal bayram ve resmi bayramların coşku ile kutlanması gerçekleştirilecektir. Kutlama komitelerince hazırlanacak programlar illerde valinin, ilçelerde kaymakamın onayı ile yürürlüğe girecektir.''