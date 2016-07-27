19 gazeteci yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmakapsamında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 42 gazeteciden Haşim Söylemez, Ali Akkuş ve Yakup Çetin de gözaltına alındı.

Böylece, hakkında gözaltı kararı bulunan 42 gazeteciden 19'u yakalanmış oldu.

Daha önce Nazlı Ilıcak, Seyit Kılıç, Yakup Sağlam, Bayram Kaya, Cihan Acar, Bünyamin Köseli, Emre Soncan, Mustafa Erkan Acar, Cemal Azmi Kalyoncu, Abdullah Kılıç, Habip Güler, Mehmet Gündem, Cuma Ulus, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın ve Bülent Mumay gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan gazetecilerin Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.