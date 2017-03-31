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187 bin 470 kişi bugün THY ile uçacak

THY Genel Müdürü Ekşi, bugün 187 bin 470 yolcunun THY ile seyahat etmek için rezervasyon yaptırdığını bildirdi.

187 bin 470 kişi bugün THY ile uçacak

THY Genel Müdürü Ekşi, bugün 187 bin 470 yolcunun THY ile seyahat etmek için rezervasyon yaptırdığını bildirdi.

31 Mart 2017 Cuma 11:52
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187 bin 470 kişi bugün THY ile uçacak

Türk Hava Yolları (THYGenel Müdürü Bilal Ekşi, bugün 187 bin 470 yolcunun THY ile seyahat etmek için rezervasyon yaptırdığını bildirdi.

Ekşi, Twitter'daki resmi hesabından yaptığı duyuruda "Bugün bizle seyahat etmek için rezerve yapan yolcu sayımız 187 bin 470. Dünya markası THY'yi tercih eden yolcularımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Ekşi, daha önce yine Twitter'da yaptığı açıklamada, 26 Mart Pazar günü 179 bin 871 yolcu taşıyarak, ocak ayından itibaren günlük en yüksek yolcu sayısına ulaştıklarını bildirmişti.

AA

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Türk Hava YollarıTHYBilal EkşiSeyahatTHY Ile Uçacak
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