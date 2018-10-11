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18 YILDIR CARETTA CARETTALARI TAKİP EDİYOR

Gazeteci Belgesel yapımcısı Mehmet Miras Hindistan, Meksika Peru, Japonya, Kostarika ve Güney Amerika’nın okyanusa yakın hayaletlerdeki sahillerde deniz kaplumbağalarını takip ederek fotoğraflıyor.

18 YILDIR CARETTA CARETTALARI TAKİP EDİYOR

Gazeteci Belgesel yapımcısı Mehmet Miras Hindistan, Meksika Peru, Japonya, Kostarika ve Güney Amerika’nın okyanusa yakın hayaletlerdeki sahillerde deniz kaplumbağalarını takip ederek fotoğraflıyor.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:37
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18 YILDIR CARETTA CARETTALARI TAKİP EDİYOR

Okyanus sularından Türkiyeye kumsallarına kadar iz süren  Mehmet Miras, yaklaşık 3 milyon km yol yaparak, Nesli tehlike altında olan deniz kaplumbağaların varlığını neslinin devamı için çalışmalarını sürdürüyor. Mehmet Miras’ aynı zamanda. 14 uluslararası toplam 26 ödüle sahip. Mehmet Miras, NTV ‘ye ABD’den uluslararası ödül  getirmişti.

Türkiye kumsallarında üreme yapan deniz kaplumbağalarını yaşamlarını üreme besin zincirleri ve göç yollarını fotoğraflayan Doğa fotoğrafçısı Belgesel yapımcısı Mehmet Miras Deniz kaplumbağaların  çekimleri yapılan belgeselin bir ayağını Güney Amerikada gerçekleştirecek..

Belgeselin İlk çekimlerini Hindistan Orissa kumsallarında çekmişti Deniz kaplumbağaların yaşamlarının son bölümü ise Türkiye kumsallarında çekilecek.

Türkiye kumsallarında deniz kaplumbağaların 21 üreme alanlarından 5 kumsal Mersin kıyılarında bulunuyor. Belgesel 120 dakika 4 bölümden oluşuyor.

Mehmet Miras Akdeniz Fokları gözlemciliğin yanı sıra Deniz Kaplumbağaları Koruma Vakfı Doğu Akdeniz Temsilciliğini de üstlenecek.

Mehmet Miras  eğitim amaçlı bir projeye imza atacak. Mersin Üniversitesi Konservatuar öğrencileri  ile bir proje aşamasında olan çalışma Mersin başta olmak üzere bir çok okulda deniz kaplumbağaların yaşamları hakkında Bilgi Sahibi olacaklar.        

Haber : Eyüphan Kurtcu

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet MirasNTVDeniz Kaplumbağaları
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