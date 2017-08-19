"18 Mart törenlerine gelmeyenlerin FETÖ'cüler için uğraması ibretlik"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bir kez CHP'nin Çanakkale'ye geldiğini gördünüz mü? Kılıçdaroğlu genel başkan oldu bir kez geldi mi? 18 Mart törenlerine hiç gelmeyenlerin, ömründe buraya uğramayanların FETÖ'cüler için uğraması ibretliktir. Gelsinler Yahya Çavuş'tan, Mustafa Kemal'den ders alsınlar. Çanakkale halkının onlara nasıl bir duruş sergileyeceklerini biliyoruz." dedi.

Turan, partisinin Kepez Beldesi 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söyledi.

Türkiye'nin darbe yapmak, başka örgütlerin uzantısı olmak isteyenlere asla izin vermeyeceğini belirten Turan, şöyle devam etti:

"Biz 15 yıldan beri bu ülkede 'adalet' diyoruz. 'Mezhebi, dini, giyimi, okuluyla uğraşmayın' diyoruz. Ben imam hatip mezunuyum. Kat sayı sorunuyla uğraştık. Hiçbir CHP'liden adalet diye bir laf duymadık. Aksine MHP ve AK Parti Meclis'te kanun teklifi verdi. Onlar Anayasa Mahkemesine iptal başvurusunda bulundular. Ne zaman FETÖ'cülerin ayağına basıldı, ne zaman FETÖ'cüler mahkemelerde ifade vermeye başladı hiç adalet demeyenler asfaltta yürümeye başladı. Biz bunların adaletini biliyoruz. Millet için yıllardır adalet istemeyenlerin FETÖ'cüler için istemesi ibretlik meseledir."

"CHP'nin nasıl değiştiğini genel başkanın değişiminden biliyoruz"

Bülent Turan, şu anki CHP'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP olmadığını öne sürdü. Atatürk'ün kurduğu CHP'nin devletçi ve milletçi olduğunu vurgulayan Turan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu CHP, o CHP değil. CHP'nin nasıl değiştiğini genel başkanın değişiminden biliyoruz. Şu anki genel başkan kongreyle mi geldi? Bir gün kalktık, kaset davası var. Birileri operasyon çekti. Birileri istedi ve değişti. Bunu CHP yapmadı. Yıllardır FETÖ ile kavgamızda biz 'hayır' dedikçe onlar 'evet' dedi ve yanaştılar. En son yürüyüşlerini yaptılar. Şimdi de şehitler diyarı Çanakkale'de kurultay yapacaklar. HDP'nin bağlı olduğu PKK geçen gün açıklama yaptı. 'CHP ile ittifak yapmalısın' dedi. CHP'nin HDP'nin ruhundan farklı olmadığını PKK bir kez daha tescilledi."

"Kılıçdaroğlu'nun Çanakkale'ye bir kez geldiğini gördünüz mü?"

Turan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çanakkale'de düzenlenen 18 Mart törenlerinin hiçbirine katılmadığını ifade etti. CHP'nin 26-30 Ağustos'ta Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Kocadere Kamp Alanı'da "Adalet Kurultayı" yapacağına işaret eden Turan, şunları kaydetti:

"Çanakkale'ye gelmeleri umut ediyoruz ki Yahya Çavuş'tan, Seyit Onbaşıdan, Gazi Mustafa Kemal'den mahcup olmalarına vesile olur. Kontrollü bir genel başkanın burada toplantı yapması kendi kararı değil. Onları kontrol edenler böyle istediler. Bakın AK Parti 15 yıldan beri Cumhurbaşkanıyla beraber 18 Mart törenlerine katıldı. Bir kez CHP'nin Çanakkale'ye geldiğini gördünüz mü? Kılıçdaroğlu genel başkan oldu bir kez geldi mi? 18 Mart törenlerine hiç gelmeyenlerin, ömründe buraya uğramayanların FETÖ'cüler için uğraması ibretliktir. Gelsinler Yahya Çavuş'tan, Mustafa Kemal'den ders alsınlar. Çanakkale halkının onlara nasıl bir duruş sergileyeceklerini biliyoruz."