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"18 ile 25 yaş arası kabinede de bakanlar görmek istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah parlamentomuzda 18 ile 25 yaş arası seçilmiş gençler görmek istiyorum. İnşallah 18 ile 25 yaş arası kabinede de bakanlar görmek istiyoruz." dedi

"18 ile 25 yaş arası kabinede de bakanlar görmek istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah parlamentomuzda 18 ile 25 yaş arası seçilmiş gençler görmek istiyorum. İnşallah 18 ile 25 yaş arası kabinede de bakanlar görmek istiyoruz." dedi

18 Şubat 2017 Cumartesi 14:50
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"18 ile 25 yaş arası kabinede de bakanlar görmek istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanElazığ'da toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Elazığ’daki birlik, beraberlik, vatan ve bayrak sevgisinin tüm Türkiye'ye örnek olacak derecede güçlü ve belirgin olduğunu vurguladı.

"Türkiye’yi 1071'den itibaren nasıl hep birlikte vatan haline getirdiysek inşallah önce 2023 hedeflerimize ulaşarak, ardından 2053 ve 2071 vizyonlarımızı hayata geçirerek, çok daha büyük başarılara imza atacağız." diye Erdoğan, şunları söyledi:

"Onun için önümüzde yeni ve önemli bir fırsat var. Bu fırsat cumhurbaşkanlığı sistemine geçmemizi sağlayacak olan anayasa değişikliğidir. Buna hazır mıyız? Allah sizlerden razı olsun. 16 Nisan’da sandık başına gidip oylayacağımız bu değişikliğe inşallah Elaziz’den rekor düzeyde bir destek bekliyorum. Hazır mıyız? Maşallah, gadanızı alsın inşallah."

'Dünyanın dev şirketlerini gençler yönetiyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye yıllardır aradığı münasip yönetim sistemine şimdi nihayet kavuşuyor. Bu sistemin adı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi." dedi.

Parlamentoda 18 ile 25 yaş arası seçilmiş gençler görmek istediklerini belirten Erdoğan, "İnşallah 18 ile 25 yaş arası kabinede de bakanlar görmek istiyoruz. Olur mu bu? Niye olmasın. Bugün dünyanın dev şirketlerini, bakıyorsun, 25 yaşında, 30 yaşında gençler yönetiyor ya. Ama bunların kafası basmaz bu işe. Onun için biz gençliğimizle iftihar ediyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanElazığToplu Açılış Töreni
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