Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
97852
ALTIN
146.215
DOLAR
3.5451
STERLIN
4.5841
EURO
3.9751
HAYVANLAR ALEMİ ... KIZILAKBABA AMELİYAT EDİLDİ
HAYVANLAR ALEMİ ... KIZILAKBABA AMELİYAT...
Demet Bölükbaş
Demet Bölükbaş
Kosova-Türkiye maçını Çek hakem Zelinka yönetecek
Kosova-Türkiye maçını Çek hakem Zelinka...
T-Rex'in tüylerinin zamanla yok olduğu ileri sürüldü
T-Rex'in tüylerinin zamanla yok olduğu...
Kozmetikte 759 ürünün 310'u teknik düzenlemeye aykırı çıktı
Kozmetikte 759 ürünün 310'u teknik...

'17 Aralık kumpası' davasında 5 sanığa yakalama kararı

Takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 67 sanığın yargılandığı davada tutuksuz 5 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

'17 Aralık kumpası' davasında 5 sanığa yakalama kararı

Takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 67 sanığın yargılandığı davada tutuksuz 5 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

08 Haziran 2017 Perşembe 15:12
9 Okunma
'17 Aralık kumpası' davasında 5 sanığa yakalama kararı

Takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla terör örgütü FETÖ'nün firari elebaşı Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 5'İ tutuklu 67 sanığın yargılandığı dava, tutuksuz 5 sanığın daha FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı olan "Bylock" kullanıcısı olduğunun belirtilmesi üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski emniyet müdürleri Yasin Topçu, Mehmet Akif Üner, Duran Denizci, Adem Atik ve Ömer Atalay ile başka suçlardan tutuklu sanıklar Yakup Saygılı, Ahmet Kalender, Ahmet Üzümcü, Arif İbiş, Ayhan Arıkanoğlu, İbrahim Şener, Kazım Aksoy ve Mustafa Demirhan katıldı.

Duruşmada, tutuksuz sanıklar Salih Mümin Baykuş, Emre Okur, Abdullah Altay, Sefa Erdal, Hasan Ürkmez, Samet Ordukaya ve Aydın Güven'in savunmaları alındı. Savunmaların ardından duruşmada tutuklu sanık ve avukatlarının talepleri dinlendi.

Taleplere ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu 5 sanığın tahliye taleplerinin reddine, bu celse savunmaları alınan 7 sanığın duruşmadan vareste tutulmalarına karar verdi.

Heyet, BTK'ya yazı yazılarak sanıkların kullandıkları telefon numaralarının da belirtilmek suretiyle ''arayan ve aranan numaraların, internet erişimine ilişkin GPRS bilgilerini, baz istasyon bilgilerini, kullandığı telefonun IMEI numarasını gösterir şekilde HTS kayıtlarının, Bylock programı için kiralanan IP adreslerine sahip sunuculara hangi tarih ve saatlerde erişim sağlandığına dair iletişimin tespiti ile ilgili kayıtların'' gönderilmesini kararlaştırdı.

Heyet ayrıca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, sanıklar Erdi Katırcı, Hüseyin Korkmaz, Mutlu Acil, Muhammed Enes Koral ve Sinan Sağyalavaç'ın örgütün şifreli mesajlaşma programı olan Bylock kullanıcısı olduğuna dair yazının ulaştığı, bu nedenle sanıkların üzerine atılı silahlı terör örgütüne üyelik suçunu işledikleri yönünde kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması nedeniyle haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Bir sonraki celse tutuksuz sanıkların savunmasının alınmasına karar veren heyet, duruşmayı 8 Eylül'e erteledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
17 Aralık SoruşturmasıBylockFETÖFetullah Gülen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SGK hizmet dökümü nasıl alınır?
SGK hizmet dökümü nasıl alınır?
Antalya, Isparta ve Burdur için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı
Antalya, Isparta ve Burdur için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı
Çulhaoğlu'na 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası
Çulhaoğlu'na 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hapis cezası
FETÖ'cülere telsiz dağıtan eski general Bal hakim karşısında
FETÖ'cülere telsiz dağıtan eski general Bal hakim karşısında
Bolu Dağı tüneli iki hafta kapanıyor
Bolu Dağı tüneli iki hafta kapanıyor
Otomobil Metrobüs Yoluna Girdi E-5 te Talihsiz Kaza ...
Otomobil Metrobüs Yoluna Girdi E-5 te Talihsiz Kaza ...

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ