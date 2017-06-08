'17 Aralık kumpası' davasında 5 sanığa yakalama kararı

Takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla terör örgütü FETÖ'nün firari elebaşı Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu 5'İ tutuklu 67 sanığın yargılandığı dava, tutuksuz 5 sanığın daha FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı olan "Bylock" kullanıcısı olduğunun belirtilmesi üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski emniyet müdürleri Yasin Topçu, Mehmet Akif Üner, Duran Denizci, Adem Atik ve Ömer Atalay ile başka suçlardan tutuklu sanıklar Yakup Saygılı, Ahmet Kalender, Ahmet Üzümcü, Arif İbiş, Ayhan Arıkanoğlu, İbrahim Şener, Kazım Aksoy ve Mustafa Demirhan katıldı.

Duruşmada, tutuksuz sanıklar Salih Mümin Baykuş, Emre Okur, Abdullah Altay, Sefa Erdal, Hasan Ürkmez, Samet Ordukaya ve Aydın Güven'in savunmaları alındı. Savunmaların ardından duruşmada tutuklu sanık ve avukatlarının talepleri dinlendi.

Taleplere ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu 5 sanığın tahliye taleplerinin reddine, bu celse savunmaları alınan 7 sanığın duruşmadan vareste tutulmalarına karar verdi.

Heyet, BTK'ya yazı yazılarak sanıkların kullandıkları telefon numaralarının da belirtilmek suretiyle ''arayan ve aranan numaraların, internet erişimine ilişkin GPRS bilgilerini, baz istasyon bilgilerini, kullandığı telefonun IMEI numarasını gösterir şekilde HTS kayıtlarının, Bylock programı için kiralanan IP adreslerine sahip sunuculara hangi tarih ve saatlerde erişim sağlandığına dair iletişimin tespiti ile ilgili kayıtların'' gönderilmesini kararlaştırdı.

Heyet ayrıca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce, sanıklar Erdi Katırcı, Hüseyin Korkmaz, Mutlu Acil, Muhammed Enes Koral ve Sinan Sağyalavaç'ın örgütün şifreli mesajlaşma programı olan Bylock kullanıcısı olduğuna dair yazının ulaştığı, bu nedenle sanıkların üzerine atılı silahlı terör örgütüne üyelik suçunu işledikleri yönünde kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması nedeniyle haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Bir sonraki celse tutuksuz sanıkların savunmasının alınmasına karar veren heyet, duruşmayı 8 Eylül'e erteledi.