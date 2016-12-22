Takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturmasında" usulsüzlük yapıldığı ve

kumpas

kurulduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma sonucunda, aralarında

Fetullah Gülen

ve eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 4'ü tutuklu 67 sanık hakkında, ''silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, gizliliğin ihlali'' suçlarından açılan

dava

nın ilk duruşması başladı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar eski emniyet müdürleri Yasin Topçu ile Duran Denizci, Adem Atik ve Mehmet Akif Üner katıldı. Başka suçlardan tutuklu, bu davanın tutuksuz sanıkları eski emniyet müdürleri Nazmi Ardıç, Yakub Saygılı, Kazım Aksoy'un da aralarında bulunduğu 10 kişi ile bazı tutuksuz sanıkların da hazır bulunduğu duruşmaya, firari sanıklar FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ve dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hamza Tosun ise gelmedi.

Duruşmada sanık avukatların yoklamasının yapılmasının ardından mahkemeye gelen evraklar okundu. Okunan evraklara göre, söz konusu davanın, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen "25 Aralık darbeye teşebbüs" davası ile birleştirilmesi talebinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince (İstinaf) her iki davanın da sanık sayısının fazla olması ve bu nedenle sağlıklı bir yargılama olmayacağı gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.

Duruşma, söz alan sanıkların bazı usule ilişkin taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.

Bu arada duruşmanın, salı, perşembe ve cuma günleri de devam edeceği öğrenildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturma dosyasında usulsüz işlem yapıldığı iddiasıyla, aralarında Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Nazmi Ardıç, Hamza Tosun ve Yasin Topçu'nun da bulunduğu 67 sanık yer alıyor.

İddianamede, 1 numaralı sanık olarak yer alan Gülen ile eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Nazmi Ardıç, Hamza Tosun ve Yasin Topçu hakkında ''silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, gizliliğin i̇hlali'' suçlarından ayrı ayrı hapis cezası verilmesi talep edildi.

Diğer 62 şüpheli polisin ise ''silahlı terör örgütüne üye olma", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, gizliliğin ihlali'' suçlarından cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, şüphelilerin, Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın yurt dışına giriş çıkış kayıtlarını tuttukları, takipsizlikle sonuçlanan 17 Aralık soruşturmasını şüphelileriyle irtibatlandırmaya çalıştıkları ve kayıtları adli rapor haline getirdikleri belirtildi.

İddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, eski başbakan yardımcıları Beşir Atalay, Bülent Arınç, Ali Babacan, Bekir Bozdağ ile eski bakanların da aralarında bulunduğu 30 mağdur-müşteki yer aldı.

AA