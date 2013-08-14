17 Ağustos'ta binalar bu kez dönüşüm için yıkılacak

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 17 bin 840 kişinin öldüğü, 43 bin 953 kişinin yaralandığı, 285 bin konut ile 40 binden fazla iş yerinin hasara uğradığı Marmara Depremi'nin 14. yılında kentsel dönüşümün üçüncü büyük hamlesini başlatacak.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ''iktidarı kaybetme pahasına yapacağız'' sözleriyle gündeme getirdiği kentsel dönüşümün üçüncü dalgasında, 45 ilde 335 riskli kamu binası ile 90 bin konutun yıkımı yapılacak. İstanbul Esenler'de geçen yıl 5 Ekim'de vurulan ilk kazmayla 33 ilde aynı anda başlatılan, 6 Nisan'da 5 ilde riskli binaların yıkımıyla süren kentsel dönüşüm, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde 17 Ağustos'ta Başbakan Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın katılacağı törenle devam edecek. Tören kapsamında, canlı bağlantı yapılarak 45 ildeki riskli binaların yıkımına aynı anda başlanacak. Yıkımlar, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Van, Yalova'da gerçekleştirilecek. Ankara ve İstanbul'da patlatmalı yıkım İstanbul Kartal ve Ankara Sincan'daki yıkımlarda, emülitli patlatma yöntemi kullanılacak. Diğer illerdeki uygulamalar ise iş makineleriyle yapılacak. Ankara Sincan'da Güneşevler sitesindeki 11 katlı 4 blok ile İstanbul Kartal'da Tüm Emek İş Sitesi'ndeki 13 katlı 4 blok, kontrollü patlatmayla yıkılacak. Kartal'daki yıkımda 500 kilogram patlayıcı ve 10 bin elektriksiz kapsül kullanılacak.