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16 yılda atılan adımlar meyvelerini vermeye başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 16 yılda alt yapı konusunda atılan adımlar, meyvelerini vermeye başlamıştır. Bugün itibariyle Türkiye, eğitim-öğretim alanında artık sıçrama yapacak, yeni bir hamle gerçekleştirecek konuma ulaşmıştır." dedi.

16 yılda atılan adımlar meyvelerini vermeye başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 16 yılda alt yapı konusunda atılan adımlar, meyvelerini vermeye başlamıştır. Bugün itibariyle Türkiye, eğitim-öğretim alanında artık sıçrama yapacak, yeni bir hamle gerçekleştirecek konuma ulaşmıştır." dedi.

18 Eylül 2018 Salı 12:17
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16 yılda atılan adımlar meyvelerini vermeye başladı

İSTANBUL

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabataş Lisesinde düzenlenen 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuştu.

"Yeni eğitim-öğretim yılı ülkemizin daha büyük atılımlara imza atmasına vesile olacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "İnşallah 2018-2019 eğitim öğretim yılı, yeni bir doğuşun, şahlanışın arefesinde bulunan ülkemizin daha büyük atılımlara imza atmasına vesile olacaktır." dedi. 

Erdoğan, eğitim sistemindeki eksikliklerini gidermek, çağın gerektirdiği bir yapıya kavuşmasını sağlamak, birikmiş sorunlarına çözüm bulmak için son 16 yılda büyük adımlar atıldığını belirtti. 

"Eğitim sistemini daha demokratik bir yapıya kavuşturduk"

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "Tek tipçi, yasakçı, öğrencinin tekamülü yerine formatlanmasını esas alan eski eğitim öğretim mantalitesini bir daha geri gelmemek üzere rafa kaldırdık." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Eğitim-öğretim sistemini komplekslerinden kurtararak çok daha özgürlükçü çok daha demokratik çok daha sorgulayıcı bir yapıya kavuşturduk." 

"Zengin kadar fakir de en kaliteli eğitim imkanına kavuşsun"

Zengin kadar fakir de en kaliteli eğitim-öğretim imkanına kavuşmasını istediklerini belirten Erdoğan, "Büyükşehirdeki imkanların en ücra köylerimize kadar ulaşmasını, 81 milyonun her bir ferdinin aynı fırsatlardan yararlanmasını istiyoruz." diye konuştu. 

"16 yılda atılan adımlar meyvelerini vermeye başladı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 yılda alt yapı konusunda atılan adımların, meyvelerini vermeye başladığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bugün itibariyle Türkiye, eğitim-öğretim alanında artık sıçrama yapacak, yeni bir hamle gerçekleştirecek konuma ulaşmıştır." 

"Milli Eğitim Bakanlığımız seferberlik ilan etti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sene birileri provoke etmek istedi, dediler ki 'basmıyoruz'. Bu defa Milli Eğitim Bakanlığımız sağolsun seferberlik ilan etti ve yine bu yıl, sıralara bu kitapları yetiştirdik." ifadesini kullandı. 

"Türkiye artık ilim noktasında bir yokluklar ülkesi olmayacak"

Türkiye'nin artık ilim noktasında bir yokluklar ülkesi olmayacağını söyleyecen Erdoğan, "Bunların bir çoğunu aşacağız. Kaliteyi de teknolojiyi de hepsini inşallah yakalayan bir ülke Türkiye." dedi. 

Erdoğan, şunları aktardı:

"Eğitim-öğretim sistemimizi, çocuklarımıza öz güven duygusu kazandıracak, atılım ruhu aşılayacak, pergelin bir ayağını değerlerimize ve ülkemize sabitleyip, diğer ayağıyla tüm dünyayı dolaşacak şekilde inşa etmeliyiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan
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