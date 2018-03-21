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"16 yılda 4 milyar 39 milyon fidanı toprakla buluşturduk"

Başbakan Yıldırım, "16 yılda 4 milyar 39 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bazıları diyor ki, iş yapmaya yüzü olmayan, sürekli tenkit edenler, 'Bu kadar fidan dikilmemiştir.' İnanmayan gitsin saysın." dedi.

"16 yılda 4 milyar 39 milyon fidanı toprakla buluşturduk"

Başbakan Yıldırım, "16 yılda 4 milyar 39 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bazıları diyor ki, iş yapmaya yüzü olmayan, sürekli tenkit edenler, 'Bu kadar fidan dikilmemiştir.' İnanmayan gitsin saysın." dedi.

21 Mart 2018 Çarşamba 15:14
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"16 yılda 4 milyar 39 milyon fidanı toprakla buluşturduk"

Başbakan Binali Yıldırım, "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması" programında yaptığı konuşmada, "Daha Yeşil Bir Türkiye'yi Birlikte İnşa Edelim" kampanyasını bugün itibarıyla başlatacaklarını belirterek, "Ülkemiz, insanımız, ormanlarımız için, daha güzel bir gelecek için hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Yıldırım, "16 yılda 4 milyar 39 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bazıları diyor ki, iş yapmaya yüzü olmayan, sürekli tenkit edenler, 'Bu kadar fidan dikilmemiştir.' İnanmayan gitsin saysın." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
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