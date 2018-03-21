Başbakan Binali Yıldırım, "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması" programında yaptığı konuşmada, "Daha Yeşil Bir Türkiye'yi Birlikte İnşa Edelim" kampanyasını bugün itibarıyla başlatacaklarını belirterek, "Ülkemiz, insanımız, ormanlarımız için, daha güzel bir gelecek için hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Yıldırım, "16 yılda 4 milyar 39 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bazıları diyor ki, iş yapmaya yüzü olmayan, sürekli tenkit edenler, 'Bu kadar fidan dikilmemiştir.' İnanmayan gitsin saysın." diye konuştu.