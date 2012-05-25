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16 muvazzaf asker tahliye edildi

Van'da 3 yıl önce sağ yakalanan 2 terörist ile bir kişinin öldürüldüğü iddiaları nedeniyle tutuklanan 16 muvazzaf asker serbest bırakıldı.

16 muvazzaf asker tahliye edildi

Van'da 3 yıl önce sağ yakalanan 2 terörist ile bir kişinin öldürüldüğü iddiaları nedeniyle tutuklanan 16 muvazzaf asker serbest bırakıldı.

25 Mayıs 2012 Cuma 09:08
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16 muvazzaf asker tahliye edildi

     Van'da 3 yıl önce sağ yakalanan 2 terörist ile evinde teröristleri barındırdığı öne sürülen M.E.A'nın oğlunun öldürülmesi talimatını verdiği iddia edilen dönemin İl Jandarma Komutanı emekli Albay Vecihi Halil İyigün ile 16 muvazzaf askerin, çıkarıldıkları Erciş Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanmalarının ardından şüpheli avukatları bir üst mahkeme olan Erciş Asliye Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu.
     İtirazı değerlendiren mahkeme, 16 muvazzaf askerin tahliyesine, emekli Albay İyigün'ün ise tutukluluğunun devamına karar verdi.
     Çaldıran ilçesine bağlı Buğulukaynak köyünde 3 yıl önce sağ yakalanan 2 terörist ile evinde teröristleri barındırdığı öne sürülen M.E.A'nın oğlu Cerciş Atabay'ın öldürülmesi talimatını verdiği iddia edilen dönemin İl Jandarma Komutanı emekli Albay İyigün ile dönemin Jandarma Özel Harekat Tabur Komutan Yardımcısı Binbaşı H.B, Üsteğmen M.Ç, Astsubay Başçavuş K.T, jandarma özel harekat timinde görevli uzman çavuşlar İ.T, H.K, Ü.D, H.E, M.K, A.K, A.A, M.P, M.K, H.Ç, H.G, M.M. ve Ö.S, 22 Mayıs'ta çıkarıldıkları Erciş Sulh Ceza Mahkemesi'nce ''kasten adam öldürmek'' suçundan tutuklanmıştı.

AA

Son Güncelleme: 25.05.2012 01:09
Anahtar Kelimeler:
Tahliye
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