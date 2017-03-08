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156 Kara Harp Okulu öğrencisine dava açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişimine katıldığı belirlenen 156'sı Kara Harp Okulu öğrencisi, 8'i rütbeli 164 kişi hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açtı.

156 Kara Harp Okulu öğrencisine dava açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişimine katıldığı belirlenen 156'sı Kara Harp Okulu öğrencisi, 8'i rütbeli 164 kişi hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açtı.

08 Mart 2017 Çarşamba 16:04
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156 Kara Harp Okulu öğrencisine dava açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişimine katıldığı belirlenen 156'sı Kara Harp Okulu öğrencisi, 8'i rütbeli 164 kişi hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açtı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖKara Harp Okulu
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