156 Kara Harp Okulu öğrencisine dava açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişimine katıldığı belirlenen 156'sı Kara Harp Okulu öğrencisi, 8'i rütbeli 164 kişi hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açtı.
AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişimine katıldığı belirlenen 156'sı Kara Harp Okulu öğrencisi, 8'i rütbeli 164 kişi hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açtı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün darbe girişimine katıldığı belirlenen 156'sı Kara Harp Okulu öğrencisi, 8'i rütbeli 164 kişi hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açtı.
AA