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155 hattına duygulandıran mesajlar

FETÖ'nün darbe girişimi üzerine Konya'da "155 Polis İmdat" hattını arayan yüzlerce kişi, devlete bağlılık ve darbeye direnme kararlarını iletti, "Tankları yumrukları ile durduracaklarını" bildirdi.

155 hattına duygulandıran mesajlar

FETÖ'nün darbe girişimi üzerine Konya'da "155 Polis İmdat" hattını arayan yüzlerce kişi, devlete bağlılık ve darbeye direnme kararlarını iletti, "Tankları yumrukları ile durduracaklarını" bildirdi.

22 Temmuz 2016 Cuma 13:48
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155 hattına duygulandıran mesajlar

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, FETÖ'nün darbe girişiminin başladığı saatlerde bir televizyon kanalında yaptığı konuşma üzerine, yurt genelinde vatandaşlar tepki göstermek için meydanlara indi.

Türk bayraklarını ellerine alan genci yaşlısı tüm Türkiye, darbeye karşı dik duruş sergiledi. Adeta dünyaya demokrasi dersi veren vatandaşlar, bugüne kadar meydanlardan çekilmedi.

Konya'da da vatandaşlar, tüm Türkiye'de olduğu gibi ilk günden itibaren Başkomutan Erdoğan'ın yanında yer aldı.

Konyalı vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Mevlana Meydanı'na akın etti. Kadın-erkek, genç-yaşlı on binlerce vatandaş, 15 Temmuz Cuma gününden bu yana akşam saatlerinden itibaren meydanlara inerek darbe girişimini protesto etti.

Nöbet tutan güvenlik güçlerine çay, çorba, yemek götüren, vatan ve millet için sürekli dua eden vatandaşlar, darbe ihtimaline karşı kepçe ve kamyonlarını da askeri birliklerin giriş ve çıkışlarına yakın alanlarda bekletiyor.

Kimseden talimat almadan iznini yarıda bırakarak görev yaptığı Konya'ya dönen bir polis memurunun telsizden, "Merkez, şu saat itibarıyla vatanımız, bayrağımız için yıllık iznimi yarıda kesip görevimin başına geldim. Emirlerinizi bekliyorum. Ne mutlu Türküm diyene." anonsu ise adeta silah arkadaşlarına güç verdi.

Konya Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre,"155 Polis İmdat" hattını arayan yüzlerce kişi de devlete bağlılıklarını, darbeye direneceklerini bildirdi.

Darbeye tepki ve polise destek için 155 hattı ile İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'i arayanlar, "Onların tanklarını yumruğumuzla durdururuz", "İman dolu göğsümüzle karşılarına çıkarız", "Her türlü göreve hazırız", "Bize de silah verin, vatan hainlerinin karşısına çıkalım", "Tüm mahalleli hazırız, emir bekliyoruz", "Nokta verin, kazma, küreklerle hainlerin karşısına çıkalım", "Vatan için canımı vermeye hazırım", "Ne mutlu Türküm diyene", "Bir eksiğiniz varsa getirelim", "Reis'in yanındayız", "Abdestimizi alıp, meydanlara çıktık. Nereye gidelim?" ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 22.07.2016 16:46
Anahtar Kelimeler:
155 Polis İmdatPolisKonyaDarbe GirişimiRecep Tayyip ErdoğanFETÖ
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