Çipli kimlik kartları

na geçiş işlemleri yürütülen 11 ilde yaklaşık 150 bin kişiye

yeni kimlikler

i teslim edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında pilot il seçilen Kırıkkale'de mart ayından itibaren çipli kimlik kartları için başvurular alınmaya başlandı. Mart ve ekim ayları arasında Kırıkkale'de kimlik kartlarının verilmesine yönelik işlemler devam ederken, aynı zamanda kurgulanan sistem denendi, gerekli değerlendirmeler yapıldı ve ilave ihtiyaçlar tespit edilerek sistemde iyileştirmelere gidildi.

Pilot uygulama sürecinde yaklaşık 50 bin kişinin başvuruları alınarak yeni kimlik kartları kendilerine teslim edildi.

Kırıkkale'de gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında elde edilen tecrübelerin diğer illerde görevli ilçe nüfus müdürlüğü personeline aktarılması amacıyla mayıs ve ekim aylarında 2 eğitim çalışması yapıldı. Böylece projenin sağlıklı şekilde yürümesinde kilit bir rol oynayan nüfus memurlarının bilgilendirilmesi ve eğitimi sağlandı.

Ekim ayından itibaren projede yeni bir aşamaya geçildi. Kırıkkale'nin ardından Artvin, Elazığ, Erzurum, Rize ve Trabzon'da kimlik kartlarına ilişkin başvurular alınmaya başlandı. Söz konusu illerde gerekli işlemlerin ardından kimlik kartlarının teslimine geçildi.

Projeye daha sonra Adıyaman, Aksaray, Burdur, Uşak ve Yalova eklendi. Bu illerde yeni kimlik kartı almak için başvuru imkanı sağlanmasıyla proje kapsamındaki il sayısı 11'e ulaştı.

İl bazındaki çalışmaların yanı sıra kasım ayından itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa başvuru masaları kuruldu. Buralarda görevli personelin yeni kimlik kartı için başvurularının alınmasına da devam ediliyor.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Projesi kapsamında 11 ilde başvuruları alınan yaklaşık 150 bin kişiye yeni kimlik kartları teslim edildi.

Yeni yılla birlikte tüm Türkiye’de kimlik kartlarının dağıtımına başlanacak.

AA