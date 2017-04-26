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15 yılda emekli maaşları yüzde 445 arttı

SSK işçi emeklilerinin aylıklarında 2002'den bugüne nominal yüzde 445 artış meydana geldi.

15 yılda emekli maaşları yüzde 445 arttı

SSK işçi emeklilerinin aylıklarında 2002'den bugüne nominal yüzde 445 artış meydana geldi.

26 Nisan 2017 Çarşamba 15:30
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15 yılda emekli maaşları yüzde 445 arttı

SSK işçi emeklilerinin aylıklarında 2002'den bugüne nominal yüzde 445 artış meydana geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesini yanıtladı.

İmzalanan protokol kapsamında emeklilere bankalar tarafından promosyon ödemelerine başlandığını anımsatan Müezzinoğlu, aylık aldığı banka tarafından promosyon ödemesi yapılan emekli ve hak sahiplerinin, promosyon ödeme tarihinden itibaren 3 yıl süresince ilgili bankadan aylık alma koşuluyla promosyon almaya hak kazanacağını, bunun dışında herhangi bir şart bulunmadığını bildirdi.

Emekli gelir ve aylıklarına yapılan zamlara ilişkin bir soru üzerine Müezzinoğlu, asgari emekli aylık seviyeleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

Aylık Türü 2002 Aylığı (TL) 2017 Aylığı (TL) 2002-2017 Nominal Artış (%)

SSK (İşçi) 257 1.402 445

SSK (Tarım) 216 1.371 534

Bağ-Kur (Esnaf) 148 1.255 745

Bağ-Kur (Tarım) 65 998 1417

Emekli Sandığı 376 1750 365

AA

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