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“15 Temmuz’da SAKARYA”

Sakarya Üniversitesi Atatürk İlke Ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haluk Selvi’nin hazırladığı “15 Temmuz’da SAKARYA” adlı eserde neler yer alıyor?

“15 Temmuz’da SAKARYA”

Sakarya Üniversitesi Atatürk İlke Ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haluk Selvi’nin hazırladığı “15 Temmuz’da SAKARYA” adlı eserde neler yer alıyor?

24 Nisan 2017 Pazartesi 13:04
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“15 Temmuz’da SAKARYA”

Prof. Dr. Haluk Selvi’nin hazırladığı “15 Temmuz’da SAKARYA” da; “15 Temmuz gecesi ve sonraki 27 gece Sakarya’da neler yaşandı? En üst makamdan sokaktaki vatandaşa kadar olaylara nasıl tepkiler verildi? Gaziler ve görgü tanıkları neler yaşamışlardı? Sakarya neden böyle bir hareket için üs olarak seçildi?” Bütün bu soruların cevabı resmi belgeler, görgü tanıklarının anlattıkları çerçevesinde tam ve doğru cevapları bulabilme kaygısı ile kaleme alındı.

Ayrıca kitapta; tarihte Sakaryalıların kahramanlıkları, 1960 ve 1980 darbelerinin Türkiye’deki ve Sakarya’daki etkileri, darbecilerden FETÖ itirafı, 15 Temmuz gecesi Sakarya’da yaşananlar, Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş’un açıklamaları, genelgeler, basın açıklamaları, şehitler ve gaziler, Sakarya’da demokrasi nöbetleri, görgü tanıkları, gazilerle sohbet, sonuç ve fotoğraflar yer almakta…

Haber: Yağmur Tanyıldız

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Prof. Dr. Haluk Selvi15 Temmuz’da SAKARYASakarya ÜniversitesiSakarya
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