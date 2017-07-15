Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
105176
ALTIN
139.841
DOLAR
3.5315
STERLIN
4.6352
EURO
4.0468
NATO'dan 15 Temmuz mesajı
NATO'dan 15 Temmuz mesajı
The Madcap'tan "The Madcap Rising" geldi
The Madcap'tan "The Madcap Rising"...
Arda Barcelona'da mutlu
Arda Barcelona'da mutlu
FETÖ'nün 'sınav' oyunu
FETÖ'nün 'sınav' oyunu
Dışişleri: Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından memnuniyet duyuyoruz
Dışişleri: Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından memnuniyet...

15 Temmuz'un yıldönümünde Türkiye meydanlarda

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlar meydanlara akın ediyor.

15 Temmuz'un yıldönümünde Türkiye meydanlarda

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlar meydanlara akın ediyor.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:53
10 Okunma
15 Temmuz'un yıldönümünde Türkiye meydanlarda

İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne katılmak amacıyla 3 farklı noktada toplanan vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru "Milli Birlik Yürüyüşü"nü başlattı. 

FETÖ'cü askerlerin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, vatandaşların direnişiyle kahramanlık destanı yazdığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü  tarihi bir anmaya mekan olacak.

Darbeye direnişin simge mekanlarından, aralarında reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 2'si polis 34 kişinin şehit edildiği köprünün Anadolu Yakası girişi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne hazırlanıyor.

Törene katılmak amacıyla Kısıklı Meydanı, Çengelköy ve Altunizade'de bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları taşıyarak köprüye doğru Milli Birlik Yürüyüşü'nü başlattı.

Vatandaşlar arama noktalarından geçerek alana alınıyor. Ellerinde Türk bayrağı ile 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıyan vatandaşlar, çeşitli sloganlar atıyor. 

Alana kurulan platformdaki dev ekrandan da şehitlerin fotoğrafları yansıtılıyor. 

Kısıklı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun da bulunduğu Kısıklı Meydanı'nda, üzerinde ay-yıldız ve 15 Temmuz baskılı tişörtler giyen, 15 Temmuz logolu şapkalar takan vatandaşlar bir araya geldi. 

Ellerinde Türk bayrakları ve şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu dövizleri taşıyan vatandaşlar, köprüye doğru hareket etti.

Öte yandan, Türk Kızılayı bölgede konuşlandırdığı tırlardan vatandaşlara su dağıtıyor. 

Bazı vatandaşlar da sıcaktan korunmak için parkların içinde kurdukları küçük çadırlarda yürüyüş saatini bekledi.

Çengelköy 

Toplanma noktalarından biri olan Çengelköy Meydanı'nda platform oluşturuldu. Kurulan ses sisteminden "Türkiyem", "Vatanına göz dikeni ez oğlum" gibi şarkılar çalınıyor. 

Sokaklar ve dükkanlara Türk bayrakları asılırken, meydana çıkan sokak ve caddeler trafiğe kapatılarak, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. 

Vatandaşlar arama noktalarından geçerek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyor. Vatandaşlar yürüyüş sırasında Çengelköy Polis Merkezi'nde bulunan emniyet güçlerine sevgi gösterisinde bulunuyor. 

Altunizade 

Altunizade'ye gelen vatandaşlar da ellerinde Türk bayrakları taşıyarak törenin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru yürüyor.

Bu arada, vatandaşların yürüdüğü D-100 Karayolu'na çıkan ara yolların girişleri kamyonlarla kapatıldı.

Öte yandan tören alanına başka noktalardan da gruplar halinde yürüyüşler yapılıyor. Sağlık çalışanları da Üsküdar Devlet Hastanesi önünde bir araya gelerek, basın açıklaması yaptıktan sonra köprüye yürümeye başladı.

Tören alanı 

Köprüdeki etkinlik alanında basın mensuplarının çalıştığı platformun önünde toplanan bazı vatandaşlar, çeşitli sloganlar atarak bir yayın kuruluşuna tepki gösterdi. Bunun üzerine platformdan birlik ruhuna uygun sloganlar atılması ve herhangi bir yayın kuruluşuna yönelik ifadeler kullanılmaması yönünde anons yapıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzMeydanönce Vata Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 TEMMUZ BİR SAVAŞTI
15 TEMMUZ BİR SAVAŞTI
Etkinlik alanları üzerinde uçuş yasağı
Etkinlik alanları üzerinde uçuş yasağı
Sendikaların '15 Temmuz' mesajları
Sendikaların '15 Temmuz' mesajları
'FETÖ elebaşı büyük bir şer ittifakı organize etmiştir'
'FETÖ elebaşı büyük bir şer ittifakı organize etmiştir'
Darbe girişimi sırasında köprüde yaşananlara ilişkin yeni görüntüler
Darbe girişimi sırasında köprüde yaşananlara ilişkin yeni görüntüler
FETÖ şüphelisi annesinin evinde yakalandı
FETÖ şüphelisi annesinin evinde yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ